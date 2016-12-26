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В подвале жилого дома в Москве нашли "школу магии"
30 декабря 2016 г. | Время публикации 19:11
Рубрики: Общество  
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Global Look Press
Столичные правоохранительные органы закрыли "школу магии", обнаружившуюся в подвале одного из жилых домов в Москве, сообщает телеканал "360". Полиция заинтересовалась необычным учебным заведением после многочисленных жалоб местных жителей.

Основная часть претензий жильцов к "школе" сводилась к тому, что в доме стоял шум и странный запах. В подвале горели свечи, на полках стояли черепа, а на столах - коллажи из фотографий людей с проколотыми глазами.

Руководство учебного заведения обещало научить посетителей эльфийским, цыганским и мусульманским обрядам. Обучение эльфийской магии и вуду обходилось клиентам школы в сумму от 5 тысяч до 30 тысяч рублей. В настоящий момент деятельность заведения изучает полиция.
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Пятница, 30 декабря 2016 г. // Последняя новость 19:11
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