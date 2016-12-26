После Нового года на фестивале "Путешествие в Рождество" будут торговать медом и черной икрой

11 декабря 2016 г. Бесплатные экскурсии по уникальным маршрутам пройдут для гостей рождественского фестиваля

Программа, включающая более 30 мини-путешествий по уникальным маршрутам, разработана экскурсоводами проекта "Гуляем по Москве". Москвичи узнают о традициях ярмарочных гуляний, зимних забавах, праздничных украшениях и угощениях.