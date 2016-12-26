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После Нового года на фестивале "Путешествие в Рождество" будут торговать медом и черной икрой
30 декабря 2016 г. | Время публикации 12:02
Рубрики: Развлечения  
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Moscow-Live.ru
Ассортимент ярмарочных площадок фестиваля "Путешествие в Рождество" после Нового года пополнится медовыми сладостями, итальянскими деликатесами, черной икрой и зимними аксессуарами. Об этом агентству "Москва" сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".

На Манежной площади будут торговать натуральным медом и продуктами пчеловодства, разнообразным вареньем, соусами и черной икрой, среди сувениров на прилавках появятся уникальные авторские куклы и керамические ангелы. На площади Революции будут продавать рыбные деликатесы и сладости на основе меда: крем-мед и мед-суфле. Лакомства из меда также появятся в торговых шале на Пушкинской площади, в Климентовском переулке и на улице Арбат. На улице Рождественка будут продавать леденцы на палочке и фигурную карамель, а на Новом Арбате можно будет обновить гардероб и приобрести свитера из шерсти альпаки, связанные в России.

Напомним, фестиваль "Путешествие в Рождество" продлится до 15 января и включает в себя различные мероприятия и экскурсии по Замоскворечью, Кузнецкому мосту, Камергерскому и Милютинскому переулку, улицам Неглинная, Пушечная, Театральной, Манежной и Триумфальной площадям. В Камергерском переулке проходят мастер-классы по приготовлению сказочных блюд, а также традиционных рождественских блюд и необычных угощений из стран Европы, Южной Америки и Африки.Во время фестиваля также проходят тематические дни Финляндии, Чехии, Франции и Латвии и уроки по выпечке рождественских кексов и печений по французским, немецким, австрийским, чешским и латвийским рецептам. На Пушкинской площади проводят мастер-классы по анимации, а посетителей Кузнецкого Моста ждет выставка елок.

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