После Нового года на фестивале "Путешествие в Рождество" будут торговать медом и черной икрой

Ассортимент ярмарочных площадок фестиваля "Путешествие в Рождество" после Нового года пополнится медовыми сладостями, итальянскими деликатесами, черной икрой и зимними аксессуарами. Об этом агентству "Москва"
сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".
На Манежной площади будут торговать натуральным медом и продуктами пчеловодства, разнообразным вареньем, соусами и черной икрой, среди сувениров на прилавках появятся уникальные авторские куклы и керамические ангелы. На площади Революции будут продавать рыбные деликатесы и сладости на основе меда: крем-мед и мед-суфле. Лакомства из меда также появятся в торговых шале на Пушкинской площади, в Климентовском переулке и на улице Арбат. На улице Рождественка будут продавать леденцы на палочке и фигурную карамель, а на Новом Арбате можно будет обновить гардероб и приобрести свитера из шерсти альпаки, связанные в России.
Напомним, фестиваль "Путешествие в Рождество" продлится до 15 января и включает в себя различные мероприятия и экскурсии
по Замоскворечью, Кузнецкому мосту, Камергерскому и Милютинскому переулку, улицам Неглинная, Пушечная, Театральной, Манежной и Триумфальной площадям. В Камергерском переулке проходят мастер-классы по приготовлению сказочных блюд
, а также традиционных рождественских блюд и необычных угощений из стран Европы, Южной Америки и Африки.Во время фестиваля также проходят тематические дни Финляндии, Чехии, Франции и Латвии и уроки по выпечке рождественских кексов и печений по французским, немецким, австрийским, чешским и латвийским рецептам. На Пушкинской площади проводят мастер-классы по анимации, а посетителей Кузнецкого Моста ждет выставка елок
.