Грудной ребенок задохнулся в торговом центре в Бутово Рубрики: Происшествия

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Женщина сразу вызвала скорую помощь, но до приезда медиков малыш умер. По предварительным данным, он захлебнулся рвотными массами. Проводится доследственная проверка, правоохранители опрашивают родителей и родственников младенца, очевидцев произошедшего. Столичные следователи выясняют обстоятельства смерти месячного младенца на юго-западе Москвы вечером 29 января. Как сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Москве, во время прогулки с коляской по торговому центру на улице Поляны бабушка ребенка заметила, что он не подает признаков жизни.Женщина сразу вызвала скорую помощь, но до приезда медиков малыш умер. По предварительным данным, он захлебнулся рвотными массами. Проводится доследственная проверка, правоохранители опрашивают родителей и родственников младенца, очевидцев произошедшего.



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