Самыми необычными именами новорожденных в прошлом году стали Цезарь, Евстигней и Всеслава

22 ноября 2016 г. Названы самые популярные имена для столичных новорожденных за 10 лет

В управлении ЗАГС Москвы сообщили, что в выборе имен москвичи остаются консервативны. Среди "лидеров" по именам значатся Анастасия, Мария, София, Анна, Дарья, Александр, Даниил, Артем, Иван и Максим.