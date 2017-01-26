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Драка подростков возле торгового центра "Вегас" закончилась убийством
30 января 2017 г. | Время публикации 09:42 | Последние изменения 13:13
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего москвича, которого подозревают в убийстве 15-летнего подростка. Как сообщается на сайте подмосковного главка ведомства, вечером 29 января двое посетителей торгового центра стали участниками конфликта, переросшего в драку.

Подозреваемый несколько раз ударил оппонента ножом, потерпевший скончался на месте. Подростка задержали, обстоятельства конфликта выясняются. По данным СМИ, инцидент произошел на парковке торгово-развлекательного комплекса "Вегас" на 24-м километре МКАД. Источник "Интерфакса" в правоохранительных органах сообщил, что жертва и подозреваемый были знакомы. "В настоящий момент подозреваемый не смог назвать причин произошедшего, он также отказывается сообщать следствию личность погибшего", – сказал собеседник агентства.

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