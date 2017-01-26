Столичного полицейского наградили за задержание таксиста, ударившего женщину с ребенком из-за испачканного салона

27 января 2017 г. Таксиста, ударившего беременную женщину с ребенком из-за испачканного салона, отпустили

На водителя завели дело о побоях, но следствие не стало просить об аресте и ограничилось подпиской о невыезде. Сам водитель рассказал, что пассажирка вела себя надменно, а на просьбу убрать за ребенком ответила грубостью.