]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
30
января
pda
Поиск
Архив

Столичного полицейского наградили за задержание таксиста, ударившего женщину с ребенком из-за испачканного салона
30 января 2017 г. | Время публикации 15:57 | Последние изменения 16:00
Рубрики: Общество  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
В Москве наградили сотрудника полиции, который задержал таксиста, вытолкнувшего из автомобиля женщину с ребенком. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного управления МВД Александр Князев.

26 января в центре Москвы водитель такси вытолкнул из салона женщину с ребенком 2014 года рождения. Мальчик упал и ударился головой о землю, получив сотрясение мозга. Свидетелем инцидента стал замначальника участковых уполномоченных ОМВД России по Таганскому району Виталий Голота, который задержал таксиста и сразу же вызвал наряд полиции. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Побои". Позднее водитель заявил, что пассажирка вела себя надменно, а на просьбу убрать за ребенком ответила грубостью.
Twitter
facebook


Предыдущая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Таксиста, ударившего беременную женщину с ребенком из-за испачканного салона, отпустили
27 января 2017 г.
Таксиста, ударившего беременную женщину с ребенком из-за испачканного салона, отпустили
На водителя завели дело о побоях, но следствие не стало просить об аресте и ограничилось подпиской о невыезде. Сам водитель рассказал, что пассажирка вела себя надменно, а на просьбу убрать за ребенком ответила грубостью.
26 января 2017 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
30.01.2017   16:00
3
12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 30 января 2017 г. // Последняя новость 15:57
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>