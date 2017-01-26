Столичного полицейского наградили за задержание таксиста, ударившего женщину с ребенком из-за испачканного салона

В Москве наградили сотрудника полиции, который задержал таксиста, вытолкнувшего из автомобиля женщину с ребенком. Об этом Агентству городских новостей "Москва"
сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного управления МВД Александр Князев.
26 января в центре Москвы водитель такси вытолкнул из салона женщину с ребенком 2014 года рождения. Мальчик упал и ударился головой о землю
, получив сотрясение мозга. Свидетелем инцидента стал замначальника участковых уполномоченных ОМВД России по Таганскому району Виталий Голота, который задержал таксиста и сразу же вызвал наряд полиции. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Побои". Позднее водитель заявил, что пассажирка вела себя надменно
, а на просьбу убрать за ребенком ответила грубостью.