]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
31
января
pda
Поиск
Архив

Водителей предупредили об опасной "незамерзайке" фантомных подмосковных фирм
30 января 2017 г. | Время публикации 18:41
Рубрики: Автотранспорт, Общество  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Подмосковное управление Роспотребнадзора предостерегло водителей от покупки сомнительной стеклоомывающей жидкости и перечислило "фантомных" производителей такой продукции. В список вошли ООО "Компания "Авто-Порт" (жидкость Snowqueen), ООО "Информпрогресс" (жидкость Nord Stream-25 марки "Вьюга"), ООО "Руспромсервис" ("Эльбрус"), ООО "Вектор" (Skylux), ООО "Инжтехпоставка" (Gleidexclusive), ООО "Регалит" (Cristalclear и Icestormglasscleaner), а также ООО "Фарм" (жидкость "Спектр лимон").

Все указанные фирмы-производители якобы находятся в разных районах Московской области, однако по указанным на этикетках адресам предприятий нет. Содержание метанола в жидкостях значительно превышает нормативы, поэтому подмосковное управление Роспотребнадзора "считает данную продукцию опасной для здоровья при ее использовании", говорится в сообщении. Метанол является сильным ядом, при попадании в организм он с течением времени окисляется до ядовитого формальдегида, который вызывает слепоту, и угнетает нервную систему.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
31.01.2017   3:18
0
23:00 00:00 01:00 02:00 03:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 31 января 2017 г. // Последняя новость 30 января 2017 г. 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>