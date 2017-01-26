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Февраль начнется в Москве умеренным морозом
30 января 2017 г. | Время публикации 14:17
Рубрики: Погода  
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Гидрометцентр России
По народному календарю на последние дни января и первые дни февраля приходятся афанасьевские и макарьевские морозы. Однако на неделе морозными будут только отдельные ночи. В целом температура окажется на три-четыре градуса теплее нормы, сообщает Гидрометцентр.

В последний январский день сохранится морозная погода. Ночью в Москве минимальная температура минус 16 – минус 14 градусов, в центре города до минус 10. В районах Подмосковья холоднее – минус 17 – минус 12, на востоке области до 22 градусов мороза. Днем облачно, на севере региона пройдет небольшой снег, мороз ослабеет до минус 8 – минус 6 в Москве и до минус 10 – минус 5 по области.

В первые дни февраля сохранится повышенный фон атмосферного давления. Сквозь облака будет пробиваться солнце. Вероятность осадков невелика, лишь местами покружит небольшой снег. В ночь на 1 февраля в столице минус 9 – минус 7, по области до минус 12 градусов. Днем в Москве минус 4 – минус 2, по области до минус 7. В четверг ночью до минус 10 градусов, в Подмосковье местами подморозит до минус 18. Днем в столице минус 6 – минус 4, по области до минус 9. В пятницу, 3 февраля, ночью минус 16 – минус 11 градусов, днем минус 9 – минус 4.

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Понедельник, 30 января 2017 г. // Последняя новость 15:57
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