Площадь Фиделя Кастро появится в районе Сокол

26 ноября 2016 г. В Москве может появиться улица Кастро, найдено место и для памятника

Память лидера кубинской революции Фиделя Кастро, который скончался на 91-м году жизни 25 ноября, предложили увековечить в Москве. Памятник Кастро предложили поставить на Аллее Космонавтов в Останкинском районе.