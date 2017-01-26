Площадь Фиделя Кастро появится в районе Сокол

Площадь в районе Сокол на севере Москвы назовут именем лидера кубинской революции Фиделя Кастро. Как сообщил ТАСС
источник в столичной мэрии, такое решение было принято городской межведомственной комиссией по переименованию территориальных единиц.
Будущая площадь Фиделя Кастро расположена на пересечении Второй Песчаной и Новопесчаной улиц, рядом с улицей Сальвадора Альенде - президента Чили, который был другом Кастро. Ранее именем Кастро предлагалось назвать два проектируемых проезда в районе Северное Медведково. Кроме того, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов предложил установить памятник Кастро
на Аллее Космонавтов в Останкинском районе.
Фидель Кастро, руководивший Кубой с 1959-й по 2006 год, умер 25 ноября 2016 года в возрасте 90 лет. Брат и преемник команданте Рауль Кастро заявил, что на Кубе не будут увековечивать память Фиделя, так как он был против любых проявлений культа личности.