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Площадь Фиделя Кастро появится в районе Сокол
30 января 2017 г. | Время публикации 10:49 | Последние изменения 13:39
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Global Look Press
Площадь в районе Сокол на севере Москвы назовут именем лидера кубинской революции Фиделя Кастро. Как сообщил ТАСС источник в столичной мэрии, такое решение было принято городской межведомственной комиссией по переименованию территориальных единиц.

Будущая площадь Фиделя Кастро расположена на пересечении Второй Песчаной и Новопесчаной улиц, рядом с улицей Сальвадора Альенде - президента Чили, который был другом Кастро. Ранее именем Кастро предлагалось назвать два проектируемых проезда в районе Северное Медведково. Кроме того, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов предложил установить памятник Кастро на Аллее Космонавтов в Останкинском районе.

Фидель Кастро, руководивший Кубой с 1959-й по 2006 год, умер 25 ноября 2016 года в возрасте 90 лет. Брат и преемник команданте Рауль Кастро заявил, что на Кубе не будут увековечивать память Фиделя, так как он был против любых проявлений культа личности.
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