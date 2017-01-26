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Сервисы портала госуслуг стали доступны на сайте столичной мэрии
30 января 2017 г. | Время публикации 13:08 | Последние изменения 13:51
Рубрики: Общество  
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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
На официальном сайте мэра и правительства Москвы теперь можно воспользоваться всеми городскими электронными услугами и сервисами, которые ранее предоставлял московский портал городских услуг. Они добавлены в раздел "Услуги и сервисы".

Пользователям портала городских услуг не потребуется повторной или новой регистрации. Личные кабинеты физических и юридических лиц сохранены, логины и пароли не изменились. Переход с сайта городских услуг на портал мэра будет происходить автоматически, в том числе для мобильного приложения "Госуслуги Москвы".

Регистрация на портале мэра позволит получить доступ к порталам "Наш город", "Автокод" и "Московский паркинг". Также через сайт мэрии можно будет подать заявление на регистрацию заключения брака в электронном виде. Кроме того, в быстром доступе будут такие услуги, как запись на прием к врачу, электронный дневник школьника, информация о посещении и питании в школе, запись в детский сад, получение и оплата единого платежного документа, прием показаний учета воды, прием и оплата электроэнергии, поиск и оплата штрафов, проверка и пополнение баланса домашнего телефона МГТС.
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Понедельник, 30 января 2017 г. // Последняя новость 15:57
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