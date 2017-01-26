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В Подмосковье пришлось эвакуировать машину водителя, не пропускавшего скорую
30 января 2017 г. | Время публикации 16:30 | Последние изменения 20:10
Рубрики: Автотранспорт  
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Moscow-Live.ru
Сотрудники полиции задержали в подмосковном Пушкино водителя, который не пропускал машину скорой помощи с пациентом, на него составили административный протокол. Инцидентом заинтересовалось Главное следственное управление СК по Московской области. Сообщение от фельдшера скорой помощи поступило 30 января в 4:10.

Автомобиль с 20-летним водителем блокировал проезд медицинского автомобиля с включенными маячками, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подмосковной полиции. Когда сотрудники ГИБДД прибыли на место происшествия, водитель поднял капот и сказал, что не мог пропустить скорую из-за поломки, рассказал источник агентства в правоохранительных органах.

Вызванный эвакуатор отбуксировал мешавший автомобиль, а водителя доставили в отдел полиции. На нарушителя составили протокол по статье 12.17 КоАП "Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами", Она предусматривает штраф в 500 рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

За минувший год в Москве было возбуждено 224 административных дела против водителей, не пропустивших машины скорой с включенными спецсигналами, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД. В Госдуму внесен законопроект о привлечении к уголовной ответственности водителей, не пропустивших скорую, если их действия нанесли тяжкий вред здоровью пациента или привели к его смерти. Кроме того, в Госдуме предложили ввести для нарушителей штраф в размере до 30 тысяч рублей.

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