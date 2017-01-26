]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
30
января
pda
Поиск
Архив

Лжеврач выманил у пенсионерки 340 тысяч рублей под предлогом лечения рака
30 января 2017 г. | Время публикации 12:01 | Последние изменения 13:50
Рубрики: Криминал  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
ГУ МВД России по г. Москве
В столице задержан 25-летний приезжий из Северо-Кавказского федерального округа, выманивший у пенсионерки крупную сумму под предлогом лечения от онкологического заболевания. Как сообщается на сайте столичного главка полиции, 60-летняя москвичка рассказала, что ей позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей поликлиники и рассказала про врача, который ведет ограниченный прием по телефону. Лжеврач рекомендовал пациентке приобрести таблетки, в которых якобы находится некий чип, благодаря которому врачи смогут отследить состояние ее здоровья. После принятия таблетки лжеврач позвонил пенсионерке и сказал, что устройство показало онкологическое заболевание, предложив ей лекарство за 340 тысяч рублей.

Спустя некоторое время лжемедик снова позвонил пенсионерке и предложил купить еще одно лекарство за 120 тысяч рублей. Женщина отправилась в ближайшее отделение банка для оформления кредита и в ходе беседы сообщила, что берет кредит для покупки лекарств. Сотрудники кредитного учреждения вызвали полицию. Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
30.01.2017   15:50
3
12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 30 января 2017 г. // Последняя новость 15:57
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>