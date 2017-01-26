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Журналисты не смогли найти докторскую диссертацию заммэра и во Франции
30 января 2017 г. | Время публикации 13:42 | Последние изменения 14:04
Рубрики: Общество  
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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Деловой журнал о здравоохранении Vademecum не нашел докторскую диссертацию вице-мэры Москвы Леонида Печатникова, которую он, по его словам, защищал во Франции.

До этого представители сообщества "Диссернет" не смогли найти докторскую диссертацию Печатникова ни в одном из открытых источников, включая Центральную научную медицинскую библиотеку при Первом меде (ЦНМБ) и Российскую государственную библиотеку. Сам Печатников сообщил, что в России является только кандидатом медицинских наук, а докторскую диссертацию защищал во Франции.

Тем не менее портал не нашел упоминаний о его диссертации в двух крупнейших образовательных базах Франции — в государственном Библиографическом агентстве по высшему образованию (ABES) и на портале Theses.fr. Получить развернутый комментарий у Печатникова журналистам Vademecum не удалось, так как он не отвечал на звонки. Запрос портала, отправленный в московское правительство, остался без ответа. Сам Печатников официально никогда не подтверждал и не опровергал наличие у него степени доктора медицинских наук, но многие СМИ называют его доктором.
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