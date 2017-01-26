Журналисты не смогли найти докторскую диссертацию заммэра и во Франции

27 января 2017 г. Заммэра Леонид Печатников объяснил, почему в Москве не нашли его докторскую диссертацию

Сообщество "Диссернет" заявило об отсутствии диссертации Печатникова в архивах ЦНМБ и "Ленинки". При этом заммэра неоднократно упоминался в СМИ, в том числе и государственных, как "доктор медицинских наук".