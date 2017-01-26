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СМИ сообщили о попытке рейдерского захвата парковки
30 января 2017 г. | Время публикации 08:34
Рубрики: Криминал  
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Moscow-Live.ru
В районе станции метро "Бибирево" полиция задержала несколько человек, которые устроили стрельбу из травматического оружия. Как сообщают источники РЕН ТВ, стрелявшие были задержаны на улице Плещеева в районе дома 14А. Задержанные доставлены в ОВД для разбирательства, в ходе перестрелки пострадал один человек.

Сотрудники охраны парковки, на которой произошел инцидент, сообщили, что перестрелка оказалась попыткой рейдерского захвата. В 22:30 на территорию парковки ворвались четыре микроавтобуса с людьми и еще более десяти человек. Преступники начали бить стекла в офисе охраны и закидывать его дымовыми шашками. Полицейские смогли задержать всех участников перестрелки.

Исполняющий обязанности генерального директора компании "Миг-Сервис" Игорь Серый, который является "руководителем рейдерского захвата", рассказал журналистам, что ГСК "Бибирево" было незаконно захвачено еще в 2012 году. За этим последовало расследование и судебные тяжбы, которые продолжались на протяжении пяти лет. Сегодняшний "захват", по словам Серого, являлся попыткой собственника заявить права на свою территорию.
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Понедельник, 30 января 2017 г. // Последняя новость 08:34
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