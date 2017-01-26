Новый бесплатный путепровод открылся в Щербинке

3 сентября 2016 г. Разворотную эстакаду на Варшавском шоссе в Щербинке достроят в 2017 году

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что ко Дню города частично будет запущена эстакада на Щелковском шоссе.