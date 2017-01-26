Новый бесплатный путепровод открылся в Щербинке

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по автодорожному путепроводу на 34-м километре Курского направления Московской железной дороги вблизи платформы "Щербинка". "Я надеюсь, что после запуска путепровода здесь движение будет гораздо свободнее", - отметил мэр, которого цитирует агентство "Москва"
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Реконструкция железнодорожного переезда со строительством автодорожного путепровода, заменяющего наземный переезд, была начата в ноябре 2015 года. Строительство двухполосной эстакады
длиной 485 метров позволило увеличить пропускную способность переезда более чем в восемь раз - с 200 до 1650 автомобилей в час в обоих направлениях. Движение по новому путепроводу в Щербинке будет бесплатным.
В свою очередь префект ТиНАО Дмитрий Набокин рассказал журналистам, что в дальнейшем около станции "Щербинка" появится транспортно-пересадочный узел, к строительству которого планируется приступить в этом году. До конца года также предполагается благоустроить улицы и дворы, прилегающие к ТПУ.