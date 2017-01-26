Люблино станет полигоном для тестирования "умных" городских новшеств Рубрики: Городская инфраструктура

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В Люблино опробуют системы, поддерживающие оптимальную температуру центрального отопления; счетчики воды и электричества, сами передающие показания коммунальным службам; освещение подъездов, которое выключается при отсутствии людей. Кроме того, в "умном" квартале могут протестировать автоматическую сортировку мусора, интеллектуальный контроль над заполняемостью контейнеров и вывозом отходов.



Бюджет конкурса на проектирование квартала составит 9 миллионов рублей. В 2012 году Мэрия Москвы в ближайшие месяцы объявит конкурс на проектирование смарт-квартала, где будут обкатываться новые городские технологии. Пилотная зона распространится на несколько домов и дворов района Люблино. По итогам тестирования власти будут решать, внедрять ли новшества в других районах. Об этом "Ведомостям" рассказал замглавы Департамента информационных технологий Андрей Белозеров.В Люблино опробуют системы, поддерживающие оптимальную температуру центрального отопления; счетчики воды и электричества, сами передающие показания коммунальным службам; освещение подъездов, которое выключается при отсутствии людей. Кроме того, в "умном" квартале могут протестировать автоматическую сортировку мусора, интеллектуальный контроль над заполняемостью контейнеров и вывозом отходов.Бюджет конкурса на проектирование квартала составит 9 миллионов рублей. В 2012 году инновационный квартал хотели создать в центре Москвы между Пятницкой улицей, Малой Ордынкой, Климентовским и Черниговским переулками. Среди прочих инноваций там собирались протестировать лазерную стену, которая при включении красного сигнала для машин имитировала бы человеческие фигуры на переходе.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 3 октября 2012 г. В центре столицы появится инновационный квартал

Вместо "инновационной улицы" столичные власти намерены создать целый квартал, который разместится между Пятницкой, Малой Ордынкой, Климентовским и Черниговским переулками. Эксперты относятся к проекту неоднозначно.

