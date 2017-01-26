Представители спортклубов примут участие в патрулировании столичных дворов

1 декабря 2015 г. Казаки начнут патрулировать Арбат

Казачьи патрули появятся на исторической пешеходной улице до Нового года "по просьбе администрации района". Обычно дружинники работают не полный день, но казаки готовы дежурить на Арбате с 9 утра до 21:00.