Представители спортклубов примут участие в патрулировании столичных дворов

К патрулированию столичных дворов могут привлечь представителей спортклубов. Об этом M24.ru
рассказала председатель комиссии по безопасности Мосгордумы и куратор проекта "Безопасная столица" Инна Святенко. Она сообщила, что в Москве есть спортклубы, которые предложили свою помощь в патрулировании районов, рейдах и других мероприятиях добровольных охранников правопорядка.
"Мы хотим перейти от общегородского масштаба к работе непосредственно "на земле", это более эффективный подход", – сказала Святенко. По ее словам, "Безопасная столица" начнет проводить в округах Москвы еженедельные конференции, в рамках которых инициативных граждан будут знакомить с представителями правоохранительных органов и рассказывать, как они могут помочь охране спокойствия своих дворов. Первая конференция пройдет 31 января в Восточном округе.
Вопрос охраны правопорядка силами местных жителей обсуждается властями уже давно. Эксперты считают, что в охране общественного порядка может пригодиться любая помощь, а активистам лучше всего патрулировать собственные районы, поскольку они хорошо их знают. Кроме того, активисты могли бы предоставлять информацию о местах концентрации подозрительных личностей, о точках реализации запрещенных веществ
и так далее. Кроме того, в 2015 году в Москве появился женский патруль
, участницы которого занимаются выявлением правонарушений во дворах, а центр обходят постоянные казачьи патрули
.