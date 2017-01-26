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Представители спортклубов примут участие в патрулировании столичных дворов
30 января 2017 г. | Время публикации 08:00
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
К патрулированию столичных дворов могут привлечь представителей спортклубов. Об этом M24.ru рассказала председатель комиссии по безопасности Мосгордумы и куратор проекта "Безопасная столица" Инна Святенко. Она сообщила, что в Москве есть спортклубы, которые предложили свою помощь в патрулировании районов, рейдах и других мероприятиях добровольных охранников правопорядка.

"Мы хотим перейти от общегородского масштаба к работе непосредственно "на земле", это более эффективный подход", – сказала Святенко. По ее словам, "Безопасная столица" начнет проводить в округах Москвы еженедельные конференции, в рамках которых инициативных граждан будут знакомить с представителями правоохранительных органов и рассказывать, как они могут помочь охране спокойствия своих дворов. Первая конференция пройдет 31 января в Восточном округе.

Вопрос охраны правопорядка силами местных жителей обсуждается властями уже давно. Эксперты считают, что в охране общественного порядка может пригодиться любая помощь, а активистам лучше всего патрулировать собственные районы, поскольку они хорошо их знают. Кроме того, активисты могли бы предоставлять информацию о местах концентрации подозрительных личностей, о точках реализации запрещенных веществ и так далее. Кроме того, в 2015 году в Москве появился женский патруль, участницы которого занимаются выявлением правонарушений во дворах, а центр обходят постоянные казачьи патрули.
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