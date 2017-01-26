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Медальон XVI века с розой Тюдоров нашли при раскопках в парке "Зарядье"
30 января 2017 г. | Время публикации 09:08 | Последние изменения 12:51
Рубрики: Общество  
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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Московские археологи нашли английский медальон XVI века при археологических работах в южной части парка "Зарядье". Медальон выполнен из сплава свинца и олова, а его диаметр составляет около пяти сантиметров, сообщается на сайте столичной мэрии.

Старинное изделие украшено геральдическим символом королевской династии Англии - розой Тюдоров. В период правления Тюдоров, с 1485 по 1603 год, эмблему в виде сдвоенных красной и белой роз наносили на монеты, головные уборы, медальоны и даже на игральные фишки, а также нашивали на одежду. По мнению ученых, находка связана с деятельностью Старого Английского двора, который существовал в Зарядье в XVI веке. Артефакт будет передан в Музей Москвы.

Напомним, к открытию парка осенью 2017 года в подземном переходе под Москворецкой набережной появится стеклянный музей с сохранившейся частью Китайгородской стены и найденными артефактами. В их число входят клад серебряных монет, а также сохранившиеся от Великой улицы деревянные мостовые и срубы домов.
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