Медальон XVI века с розой Тюдоров нашли при раскопках в парке "Зарядье"

7 июля 2016 г. Нелегальный рынок XIV века обнаружили на Софийской набережной

Во время противоаварийных работ были найдены русские средневековые монеты XIV–XV веков, а также монеты Золотой Орды. По словам специалистов, рынок располагался вне тогдашней столицы, чтобы не пришлось платить пошлину.