В составе ТПУ "Юго-Восточная" Кожуховской линии метро появятся сквер и спорткомплекс

В следующем году в столице откроется Кожуховская линия метро, по которой поезда будут ходить в двухпутном тоннеле, на базе станций будут созданы транспортно-пересадочные узлы. Как сообщает "Вечерняя Москва"
, строительство двухпутных тоннелей позволяет сэкономить до 30 процентов средств и значительно ускоряет процесс.
Как рассказал заммэра Марат Хуснуллин, на базе практически всех станций Кожуховской линии создадут транспортно-пересадочные узлы. Одним из самых социально ориентированных среди них станет ТПУ "Юго-Восточная" на базе одноименной станции
, где откроются магазины и объекты соцкультбыта. А в оформлении самой станции метро будут использованы восточные мотивы
.
Кроме того, план развития ТПУ предусматривает целый ряд решений по благоустройству и озеленению территории. Так, Ферганскую улицу реконструируют, а от пешеходного перехода до паркинга у пересадочного узла создадут дополнительную полосу движения. Еще один новый участок появится на Ферганской за перекрестком с Ташкентской улицей. Ташкентский переулок реконструируют, там установят четыре новых светофора и приведут в порядок семь наземных пешеходных переходов. Также предполагается обновить сквер, куда вернут перенесенный на время строительства метро монумент "Москвичам - защитникам Отечества". А в кинотеатре "Волгоград" после реконструкции появится физкультурно-оздоровительный комплекс.