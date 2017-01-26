Штрафы для зацеперов в Москве хотят увеличить до пяти тысяч рублей

14 декабря 2016 г. Мосгордума одобрила пятитысячный штраф для родителей зацеперов

Мосгордума приняла в первом чтении законопроект об увеличении штрафа для родителей детей, занимающихся зацепингом, со 100 рублей до 5 тысяч рублей. С зацепингом планируется бороться в том числе с помощью социальной рекламы.