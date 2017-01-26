Штрафы для зацеперов в Москве хотят увеличить до пяти тысяч рублей

Мосгордума намерена внести в Госдуму законопроект об увеличении штрафов для зацеперов. Согласно законопроекту, проезд на крышах автобусов, трамваев, троллейбусов или в других не приспособленных для проезда местах будет наказываться административным штрафом в размере от тысячи до пяти тысяч рублей.Штрафы для зацеперов в городах федерального значения будут выше, чем в субъектах федерации.
Сейчас административный штраф составляет всего сто рублей. "Конечно, эта сумма никого не испугает", - сказал ТАСС
председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Он отметил, что главная задача не в наказании нарушителей, а в профилактике зацепинга. В свою очередь, председатель комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Антон Цветков предложил не ограничиваться штрафом и ввести для зацеперов административный арест сроком на 15 суток, передает агентство "Москва"
. По данным Мосгордумы, в прошлом году в суды было направлено 12 исковых заявлений о признании информации, размещенной на сайтах о зацепинге запрещенной к распространению на территории РФ. Четыре иска были удовлетворены в полном объеме.
Ранее Мосгордума одобрила
в первом чтении проект городского закона об увеличении штрафа для родителей зацеперов до 5 тысяч рублей. Между тем зампредседателя Российского профсоюза локомотивных бригад машинист Дмитрий Русинович-Русак считает, что штраф для родителей только ударит по семейному бюджету, но не остановит зацеперов
. В 2015 году власти запустили информационную кампанию
против зацепинга и пообещали отслеживать
экстремалов в социальных сетях, где подростки договариваются о встречах.