Власти Москвы одобрили все скандальные стройки в городе

28 марта 2017 г. Скандальные правила землепользования и застройки утвердили в столице

Согласно правилам, 83% площади в старых границах города отнесено к сохраняемым территориям, кварталы, где будет проходить снос пятиэтажек, рассмотрят отдельно. Противники проекта опасаются дальнейшей нелегальной застройки.