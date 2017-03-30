Власти Москвы одобрили все скандальные стройки в городе

В недавно принятых столичными властями правилах землепользования и застройки
сохранены все наиболее скандальные объекты, против строительства которых протестовали местные жители. Как пишет РБК
, предложения об отмене или ограничении той или иной стройки в абсолютном большинстве были отклонены.
В большинстве случаев отказ от пересмотра решения о строительстве мотивирован тем, что решение соответствует градостроительным регламентам и по тому или иному объекту уже получен градостроительный план земельного участка, выданный без нарушений. В других случаях отмечалось, что предложения жителей якобы не относятся к предмету публичных слушаний или же территория, где начаты строительные работы, якобы не имеет охранного статуса.
В число 11 скандальных строек, которые решено продолжить, попало, в частности, строительство апарт-отеля "Коньково" на месте сквера "Родничок" на Профсоюзной улице
. Местные жители считают строительство гостиницы незаконным: по их словам, публичных слушаний не было, работы ведутся в нескольких метрах от жилых домов и линий электропередачи, а под стройкой проходит теплотрасса. Протесты против строительства в итоге обернулись столкновениями с полицией
.
Продолжатся работы и на Живописной улице, где на границе с парком "Москворецкий" идет строительство элитного 22-этажного жилого комплекса "Серебряный Бор": замечания и протесты при утверждении ПЗЗ также были проигнорированы. Это же касается и строительства высотного дома на 11-й Парковой улице
, хотя местные жители, напротив, ожидают скорой отмены стройки, так как на сторону жителей внезапно встал окружной единоросс.
Власти отклонили десять отрицательных отзывов на строительство храма и стадиона в парке на улице Лодочная
: в октябре прошлого года сообщалось, что работы сопровождаются вырубкой деревьев, которые защищают берег Химкинского водохранилища от разрушения. Силовую поддержку рабочим оказывали байкеры, казаки и представители движения "Сорок сороков", которых специально привозили к месту конфликта.
Также легализованы торгово-офисный центр в районе Ясенево, высотный дом возле парка "Дубки"
и вырубка деревьев в парке "Кусково"
, начатая ради строительства автомобильной хорды. Организаторы слушаний пришли к выводу, что изменение границ парка, против которой выступили местные жители, не являются предметом правил.
Эксперты отмечают, что инициативным группам несколько раз удавалось отменить реализацию девелоперских проектов, однако во всех этих случаях требования были объективными, а в составе групп были профессиональные юристы, которые могли аргументированно обосновать свою позицию. В случае же с проектами, замечания по которым не были приняты властями, предложения инициативных групп могли быть "сырыми и эмоциональными".