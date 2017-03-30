"Мы ничего не раздаем бесплатно": в мэрии напомнили, как отличить мошенников от соцзащиты

17 марта 2017 г. В Москве похитили более миллиарда рублей, выделенные на рабочие места для инвалидов

22 организации получили на создание рабочих мест для инвалидов более миллиарда рублей, однако эти места так и не были созданы. Департамент труда и соцзащиты начал судебные тяжбы и изменил порядок выдачи субсидий.