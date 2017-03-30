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"Мы ничего не раздаем бесплатно": в мэрии напомнили, как отличить мошенников от соцзащиты
30 марта 2017 г. | Время публикации 18:05 | Последние изменения 18:10
Рубрики: Криминал, Общество  
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Владимир Петросян | Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Почти 134 тысячи москвичей беззащитны перед мошенниками и входят в группу риска, сообщил на круглом столе руководитель департамента труда и социальной защиты Москвы Владимир Петросян. Это одинокие инвалиды и пенсионеры, которые не могут себя обслуживать, но отказываются от помощи социальных работников и потому находятся только на телефонном контроле, передает ТАСС.

Особенно же мэрию беспокоят одинокие горожане, которые "ведут самостоятельный образ жизни и хозяйство". Чаще всего именно их под видом соцработников "навещают" мошенники. Петросян напомнил, что "социальные работники Москвы просто так не приходят в гости с какими-либо вопросами и проблемами. Никогда мы не раздаем бесплатную помощь – это полная афера".

Глава департамента посоветовал немедленно звонить в полицию, если от имени соцзащиты "предлагают что-то бесплатно". Социальные работники также ничего не выясняют насчет соцкарты и тем более не просят переписать ее номер. По словам Петросяна, все данные пенсионеров есть в городской базе, поэтому "нам не нужно ходить по домам, чтобы что-то выяснять".

Чиновник предостерег и от лжемедиков, которые заманивают доверчивых москвичей бесплатной помощью или препаратами, излечивающими от любых болезней. Часто доходит до откровенного цинизма: на днях мошенники продали 74-летней москвичке пакет апельсинового сока, выдав его за лекарство. Также не стоит доверять телефонным звонкам, связанным с проверкой или заменой водосчетчиков от имени городских структур, продажей лекарств со скидкой.

Петросян предложил читать лекции по защите от мошенников пенсионерам, которые приходят в центры социального обслуживания, передает агентство "Москва". Он также выступил за то, чтобы сделки с недвижимостью одиноких пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы проходили только с согласия огранов опеки и социальной защиты.

"Меня, конечно, сразу обвинили в том, что "вы ограничиваете в правах нормальных людей, здоровых". Мы же не будем запрещать проводить [имущественные сделки – прим.ред.], но мы хотя бы будем знать, что эта бабушка или дедушка по собственной воле решил провести эту сделку, а не мошенническим способом кто-то ему навязывает эту сделку", – цитирует Петросяна РИА "Новости".

Отметим, что люди, в задачу которых входит защита москвичей из групп риска, сами нередко оказываются в сговоре с преступниками. Так, в прошлом году были задержаны участники банды, которая лишала пенсионерок квартир по хитроумной схеме. Всех причастных к афере поймать до сих пор не удалось, но известно, что в группировку входят и сотрудники социальных служб.

Напоследок Петросян призвал привлекать к работе со старшим поколением молодежь, чтобы "они ходили в центр социального обслуживания, в дома престарелых, а не на улицу Тверская выходили [речь идет об участии молодых людей в несанкционированном митинге против коррупции 26 марта, организованном Алексеем Навальным. Власти считают, что несовершеннолетние участвовали в акции после посулов неких "денежных наград"прим.ред.]. Тогда они будут заняты работой, делом, перенимать лучший опыт из поколения в поколение".
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