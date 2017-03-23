Минувшая ночь стала самой холодной в столичном регионе с начала весны

Ночь на 30 марта стала самой холодной с начала весны. Температурный минимум в минус 6,3 градуса был зафиксирован на метеостанции ВДНХ, сообщили в Гидрометцентре РФ
. В Тушино температура опустилась до минус 7,8 градуса, еще холоднее было в Подмосковье: в поселке Черусти зафиксировано минус 9,2 градуса, в Дмитрове и Клину - 8,6 и 8,9 градуса мороза соответственно.
По прогнозам синоптиков, начиная с субботы, 1 апреля, в Москве начнется потепление
- днем ожидается от плюс 3 до плюс 8 градусов, однако, в ночные часы воздух остынет до минус 9 градусов. В воскресенье, 2 апреля, ночью ожидается от минус 3 до плюс 2 градусов, а днем 7-12 градусов тепла. В начале новой недели в столице ожидается до 5 градусов тепла ночью, а днем - до плюс 14 градусов.