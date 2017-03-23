Минувшая ночь стала самой холодной в столичном регионе с начала весны

29 марта 2017 г. В выходные в столицу вернется весна, и откроются летние веранды

Днем в субботу, 1 апреля, в Москве потеплеет до плюс 8 градусов, в воскресенье - до плюс 12. Потепление продолжится и на следующей неделе. А в субботу в столице уже начнут открываться летние веранды.