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Минувшая ночь стала самой холодной в столичном регионе с начала весны
30 марта 2017 г. | Время публикации 09:58
Рубрики: Погода  
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Moscow-Live.ru
Ночь на 30 марта стала самой холодной с начала весны. Температурный минимум в минус 6,3 градуса был зафиксирован на метеостанции ВДНХ, сообщили в Гидрометцентре РФ. В Тушино температура опустилась до минус 7,8 градуса, еще холоднее было в Подмосковье: в поселке Черусти зафиксировано минус 9,2 градуса, в Дмитрове и Клину - 8,6 и 8,9 градуса мороза соответственно.

По прогнозам синоптиков, начиная с субботы, 1 апреля, в Москве начнется потепление - днем ожидается от плюс 3 до плюс 8 градусов, однако, в ночные часы воздух остынет до минус 9 градусов. В воскресенье, 2 апреля, ночью ожидается от минус 3 до плюс 2 градусов, а днем 7-12 градусов тепла. В начале новой недели в столице ожидается до 5 градусов тепла ночью, а днем - до плюс 14 градусов.
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Четверг, 30 марта 2017 г. // Последняя новость 11:36
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