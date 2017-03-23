Обязательную проверку на наркотики могут ввести для столичных школьников

13 ноября 2013 г. Тестирование школьников на наркотики в Москве может стать обязательным

Сейчас тестирование проводится по желанию, но в Мосгордуме считают, что наркомания не менее опасное заболевание, чем те, анализы на которые сдаются в обязательном порядке. Добровольное тестирование начнется в декабре.