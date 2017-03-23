Обязательную проверку на наркотики могут ввести для столичных школьников

Проверку на наркотики сделают обязательной для всех московских школьников. Как сообщил "Российской газете"
главный психиатр-нарколог департамента здравоохранения столицы Евгений Брюн, добровольная проверка
, которую школьники проходят с 2013 года, принесла свои плоды: число учащихся, употребляющих психотропные вещества, снижается.
"Если в 2011 году положительный результат был у 10-12% тестируемых, сегодня показатель снизился до 0,3%", - утверждает Брюн, подчеркнув, что подобные проверки должны быть обязательными для всех школьников, однако обо всей стране речи сейчас не идет. По его словам, достаточный бюджет и финансовые возможности для внедрения стопроцентного тестирования есть лишь у Москвы, и подобное внедрение входит в планы наркологов. Однако когда именно это произойдет, не сообщается.
Идею тестирования власти продвигают как минимум с 2010 года, однако противники отмечают, что тестирование без согласия родителей
может вызвать скандал и массовые судебные иски. Кроме того, такая практика будет противоречить закону о защите персональных данных, который охраняет в том числе информацию о здоровье. С другой стороны, уровень подростковой наркомании не может не вызывать опасений: cамый ранний возраст первой пробы наркотиков среди москвичей - 13-14 лет
.