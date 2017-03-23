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Новые выделенные полосы появятся на Нахимовском и Ломоносовском проспектах.
30 марта 2017 г. | Время публикации 11:36
Рубрики: Общественный транспорт, Городская инфраструктура  
Сюжет: Автолюбителей потеснили на одну полосу
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Выделенные полосы для движения общественного транспорта могут появиться на Нахимовском и Ломоносовском проспектах. Об этом в интервью агентству "Москва" сообщил первый заместитель руководителя по стратегическому развитию дорожно-транспортной инфраструктуры центра организации дорожного движения Александр Ходаков.

По его словам, в течение всего года в столице велась разработка комплексной схемы организации дорожного движения от ТТК до МКАД, эта схема уже разработана в пределах Третьего транспортного кольца и учитывает все пожелания жителей. Одной из ее составных частей должна стать организацию выделенных полос по Юго-Западному округу на Нахимовском и Ломоносовском проспектах. Напомним, в 2016 году комплексная схема организации дорожного движения включила в себя 1614 улиц, на 319 из которых уже проведены работы по организации парковок, установке дополнительных знаков, вводе одностороннего движения на отдельных улицах, перенастройке светофоров и другие дорожные работы.

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Четверг, 30 марта 2017 г. // Последняя новость 11:36
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