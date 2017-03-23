Новые выделенные полосы появятся на Нахимовском и Ломоносовском проспектах.

3 февраля 2017 г. Схему дорожного движения в этом году изменят на 1,3 тысячи улиц Москвы

Работы будут проводится в рамках Комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД), цель которой - снизить количество аварий, уменьшить заторы, а также обеспечить комфортные условия для общественного транспорта.