Новые выделенные полосы появятся на Нахимовском и Ломоносовском проспектах.

Выделенные полосы для движения общественного транспорта могут появиться на Нахимовском и Ломоносовском проспектах. Об этом в интервью агентству "Москва"
сообщил первый заместитель руководителя по стратегическому развитию дорожно-транспортной инфраструктуры центра организации дорожного движения Александр Ходаков.
По его словам, в течение всего года в столице велась разработка комплексной схемы организации дорожного движения от ТТК до МКАД, эта схема уже разработана в пределах Третьего транспортного кольца и учитывает все пожелания жителей.
Одной из ее составных частей должна стать организацию выделенных полос по Юго-Западному округу на Нахимовском и Ломоносовском проспектах. Напомним, в 2016 году комплексная схема организации дорожного движения включила в себя 1614 улиц
, на 319 из которых уже проведены работы по организации парковок, установке дополнительных знаков, вводе одностороннего движения на отдельных улицах, перенастройке светофоров и другие дорожные работы.