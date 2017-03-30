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Полосы на Кутузовском проспекте сузят, чтобы их стало больше
30 марта 2017 г. | Время публикации 17:02
Рубрики: Автотранспорт  
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Moscow-Live.ru
Число полос на Кутузовском проспекте в районе Минской улицы при движении в центр планируется увеличить за счет их сужения. Об этом в интервью агентство "Москва" сообщил первый заместитель руководителя ЦОДД Александр Ходаков.

Он отметил, что сейчас там создается бутылочное горлышко: пять полос упираются в три. "Данную проблему можно решить путем переразметки за счет сужения ширины полос до нормативных значений и небольшого сужения разделительной полосы", – сказал Ходаков. Проект переразметки находится на утверждении, его могут воплотить в течение весны.

Таким же образом намерены бороться с пробками и в других районах. Полосы на ряде дорог сузят до трех-трех с половиной метров, что позволит повысить пропускную способность перекрестков на 15–50%. Для поворачивающих направо или налево создадут специальные карманы, а на съездах с магистралей появятся островки, которые тоже должны повысить пропускную способность и убрать "хвосты" из машин, движущихся прямо.

В феврале сообщалось, что полосы сузят на Ленинградском, Дмитровском, Варшавском, Можайском, Каширском и Хорошевском шоссе, Волгоградском и Комсомольском проспектах, на проспекте Вернадского, Большой Тульской и Большой Академической улицах.
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