Полосы на Кутузовском проспекте сузят, чтобы их стало больше

10 февраля 2017 г. С пробками будут бороться при помощи левых поворотов и разметки

На проблемных участках улиц увеличат количество рядов за счет сужения полос, для желающих повернуть создадут специальные "карманы", а на съездах с магистралей появятся "островки". К реализации этих планов приступят весной.