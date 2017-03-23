В Москве удивлены намерением Минздрава отменить анализы крови и мочи при диспансеризации Рубрики: Общество

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В 2015 году президент Владимир Путин поручил Минздраву оценить медико-экономическую эффективность диспансеризации в стране. Итогом стало утверждение нового порядка диспансеризации в январе 2017 года, который может вступить в силу с января следующего года. Из первого этапа обследования, когда пациента проверяют на признаки хронических заболеваний, исключат общий, биохимический и клинический развернутый анализы крови, общий анализ мочи и УЗИ брюшной полости и таза.



При этом добавляются другие виды исследований, направленные на прицельный поиск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, онкологических заболеваний, хронической обструктивной болезни легких. Некоторые исследования – анализы на выявление колоректального рака и маммография – будут проводиться чаще. ЭКГ становится обязательной не с 21 года, а с 35 лет для мужчин и с 45 лет для женщин.



Кровь и мочу проверяли ради "рекламы" диспансеризации



Главный внештатный специалист Минздрава по профилактической медицине Сергей Бойцов заявил в интервью ТАСС, что анализы, которые предлагается убрать из перечня, были включены в программу диспансеризации в 2013 году, чтобы привлечь людей и "сформировать у населения активную позицию по отношению к своему здоровью". На деле же эти методы "не имеют никакой диагностической ценности".



К такому же объяснению прибегла и пресс-служба Минздрава. "Методы, подлежащие удалению из нового порядка диспансеризации, использовались главным образом для привлечения населения к прохождению диспансеризации и формирования стереотипа необходимости регулярного обследования", – цитирует



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Фонд независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека "Здоровье" попросил Минздрав разъяснить свою позицию. В



У Мосгордумы возникли вопросы к Минздраву



Глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране окружающего здоровья Людмила Стебенкова с выкладками Минздрава не согласна. По ее мнению, исключать анализы из перечня диспансеризации нельзя, так как они позволяют выявить серьезные заболевания на ранних стадиях. "Почему надо исключать клинический анализ крови, я не понимаю, там деньги копеечные. Я разделяю обеспокоенность москвичей, которые высказывают это в соцсетях, если честно", – сказала депутат на заседании комиссии в среду.



По ее словам, зачастую результаты анализа крови могут свидетельствовать о скрытом онкологическом заболевании. УЗИ брюшной полости тоже информативное исследование, отметила Стебенкова, так как многие случаи рака почек "выявляют случайно". Главный специалист по лучевой диагностике департамента здравоохранения Москвы Сергей Морозов, напротив, считает, что УЗИ брюшной полости "абсолютно неинформативный анализ, в его процессе многое пропускается".



Москва намерена донести свою позицию до Минздрава, а также получить одобрение на несколько пилотных проектов. Среди них выявление рака легких у курильщиков и замена флюорографии высокоразрешающим низкодозовым рентгеном. По словам Морозова, в десяти поликлиниках Москвы введут скрининг на заболевания легких, в том числе рак, с помощью компьютерной томографии.



Во всех поликлиниках Москвы введут диспансеризацию за 90 минут



К концу года во всех поликлиниках Москвы намерены внедрить "быструю" диспансеризацию



В некоторых поликлиниках и медицинских центрах диспансеризацию за 90 минут уже проводят. Новшество состоит в том, что пациенты, пришедшие проверить здоровье, не пересекаются с пациентами, пришедшими за лечением. Для диспансеризации выделяется отдельный блок поликлиники, посетителям выдается маршрутный лист. В результате им не приходится бегать по всему зданию, чтобы найти нужный кабинет. По словам главврача городского диагностического центра N 3 Игоря Дягилева, диспансеризация мужчины теперь занимает в среднем 77 минут, женщины – 104 минуты; при этом число посетителей выросло впятеро, пишет



В Мосгордуме выступили против намерения Минздрава исключить некоторые традиционные виды анализов при первом этапе диспансеризации. Столичные депутаты также попросят для Москвы права самостоятельно определять перечень исследований и консультаций при диспансеризации, пишет "Московский комсомолец" В 2015 году президент Владимир Путин поручил Минздраву оценить медико-экономическую эффективность диспансеризации в стране. Итогом стало утверждение нового порядка диспансеризации в январе 2017 года, который может вступить в силу с января следующего года. Из первого этапа обследования, когда пациента проверяют на признаки хронических заболеваний, исключат общий, биохимический и клинический развернутый анализы крови, общий анализ мочи и УЗИ брюшной полости и таза.При этом добавляются другие виды исследований, направленные на прицельный поиск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, онкологических заболеваний, хронической обструктивной болезни легких. Некоторые исследования – анализы на выявление колоректального рака и маммография – будут проводиться чаще. ЭКГ становится обязательной не с 21 года, а с 35 лет для мужчин и с 45 лет для женщин.Главный внештатный специалист Минздрава по профилактической медицине Сергей Бойцов заявил в интервью ТАСС, что анализы, которые предлагается убрать из перечня, были включены в программу диспансеризации в 2013 году, чтобы привлечь людей и "сформировать у населения активную позицию по отношению к своему здоровью". На деле же эти методы "не имеют никакой диагностической ценности".К такому же объяснению прибегла и пресс-служба Минздрава. "Методы, подлежащие удалению из нового порядка диспансеризации, использовались главным образом для привлечения населения к прохождению диспансеризации и формирования стереотипа необходимости регулярного обследования", – цитирует агентство "Москва" . В Минздраве не исключили, что нововведения "могут негативно повлиять на отклик населения. Однако при адекватном и внятном разъяснении со стороны профессионального сообщества и СМИ эта проблема может быть минимизирована". статье "Почему необходимо менять первый этап порядка проведения диспансеризации взрослого населения в Российской Федерации", соавтором которой является Бойцов, исключение анализов крови и мочи из списка обязательных обосновывается тем, что они не проводятся в других странах и "недостаточны для оценки баланса пользы и вреда". Кроме того, по словам Бойцова, затраты на анализы крови и мочи составляют "популяционно – сотни миллионов рублей".Фонд независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека "Здоровье" попросил Минздрав разъяснить свою позицию. В ответе за подписью директора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава Евгения Камкина говорится, что "ложноотрицательные результаты могут вызывать необоснованную уверенность граждан в отсутствии у них заболевания, а ложноположительные результаты могут приводить к необоснованному беспокойству, а в худшем случае к назначению несоответствующего лечения".Глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране окружающего здоровья Людмила Стебенкова с выкладками Минздрава не согласна. По ее мнению, исключать анализы из перечня диспансеризации нельзя, так как они позволяют выявить серьезные заболевания на ранних стадиях. "Почему надо исключать клинический анализ крови, я не понимаю, там деньги копеечные. Я разделяю обеспокоенность москвичей, которые высказывают это в соцсетях, если честно", – сказала депутат на заседании комиссии в среду.По ее словам, зачастую результаты анализа крови могут свидетельствовать о скрытом онкологическом заболевании. УЗИ брюшной полости тоже информативное исследование, отметила Стебенкова, так как многие случаи рака почек "выявляют случайно". Главный специалист по лучевой диагностике департамента здравоохранения Москвы Сергей Морозов, напротив, считает, что УЗИ брюшной полости "абсолютно неинформативный анализ, в его процессе многое пропускается".Москва намерена донести свою позицию до Минздрава, а также получить одобрение на несколько пилотных проектов. Среди них выявление рака легких у курильщиков и замена флюорографии высокоразрешающим низкодозовым рентгеном. По словам Морозова, в десяти поликлиниках Москвы введут скрининг на заболевания легких, в том числе рак, с помощью компьютерной томографии.К концу года во всех поликлиниках Москвы намерены внедрить "быструю" диспансеризацию за полтора часа , сообщили на заседании в Мосгордуме. За это время можно будет пройти первый этап – сдать анализы крови, мочи, узнать уровень глюкозы и холестерина, сделать УЗИ, ЭКГ, измерить артериальное давление, получить консультацию терапевта и врача общей практики. Если в анализах обнаружатся отклонения от нормы, пациентов приглашают дополнительно в удобное время.В некоторых поликлиниках и медицинских центрах диспансеризацию за 90 минут уже проводят. Новшество состоит в том, что пациенты, пришедшие проверить здоровье, не пересекаются с пациентами, пришедшими за лечением. Для диспансеризации выделяется отдельный блок поликлиники, посетителям выдается маршрутный лист. В результате им не приходится бегать по всему зданию, чтобы найти нужный кабинет. По словам главврача городского диагностического центра N 3 Игоря Дягилева, диспансеризация мужчины теперь занимает в среднем 77 минут, женщины – 104 минуты; при этом число посетителей выросло впятеро, пишет "Коммерсант"



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 7 февраля 2017 г. Москвичам пообещали быструю диспансеризацию за полтора часа

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