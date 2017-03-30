Детский омбудсмен призвал не устраивать "охоту на ведьм" в отношении юных участников акции 26 марта Рубрики: Общество

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"Кто-то пришел по приколу, кто-то - за компанию, и вообще, запретный плод для подростков сладок. Кроме того, подросткам свойственно обостренное чувство справедливости", - отметил он. По его словам, основную часть задержанных подростков отпустили из автозаков, либо из ОВД после составления протоколов уже в воскресенье. Сейчас ими занимаются комиссии по делам несовершеннолетних, учителя, родители, а в отдельных случаях вызывают в следственные органы. "Думаю, что взрослые люди должны научиться между собой вести цивилизованный политический диалог, и надеюсь, это позволит не вовлекать в решение взрослых проблем наших детей. Давайте в решении взрослых политических проблем обходиться без гаврошей на баррикадах, как это удавалось до сих пор", - подчеркнул Бунимович.



В минувшее воскресенье, 26 марта, на Пушкинской площади и прилегающей к ней Тверской улице собрались участники несогласованного антикоррупционного митинга, поводом для которого стала публикация Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о секретных активах премьер-министра Дмитрия Медведева. По данным "ОВД-Инфо", в ходе митинга были задержаны Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович призывает следственные органы, учителей и родителей лояльно отнестись к подросткам, задержанным 26 марта на несанкционированной акции в центре Москвы. "Самое главное, чтобы не началась "охота на ведьм", чтобы ребят не запугивали, и не кошмарили. Никаких последствий для школьного образования это иметь не должно", - заявил он "Интерфаксу" , напомнив, что в минувшее воскресенье на Тверской улице среди протестующих было немало несовершеннолетних."Кто-то пришел по приколу, кто-то - за компанию, и вообще, запретный плод для подростков сладок. Кроме того, подросткам свойственно обостренное чувство справедливости", - отметил он. По его словам, основную часть задержанных подростков отпустили из автозаков, либо из ОВД после составления протоколов уже в воскресенье. Сейчас ими занимаются комиссии по делам несовершеннолетних, учителя, родители, а в отдельных случаях вызывают в следственные органы. "Думаю, что взрослые люди должны научиться между собой вести цивилизованный политический диалог, и надеюсь, это позволит не вовлекать в решение взрослых проблем наших детей. Давайте в решении взрослых политических проблем обходиться без гаврошей на баррикадах, как это удавалось до сих пор", - подчеркнул Бунимович.В минувшее воскресенье, 26 марта, на Пушкинской площади и прилегающей к ней Тверской улице собрались участники несогласованного антикоррупционного митинга, поводом для которого стала публикация Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о секретных активах премьер-министра Дмитрия Медведева. По данным "ОВД-Инфо", в ходе митинга были задержаны 1030 человек . По оценке Фонда борьбы с коррупцией, в акции участвовали 25-30 тысяч человек. В МВД заявили о 7-8 тысячах участников.



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