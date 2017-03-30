В Москве предупредили о предстоящем перекрытии улиц для пешеходов и автомобилей Рубрики: Автотранспорт

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru 31 марта с 10:00 до 14:00 в связи с пятничной молитвой для движения будет закрыта Большая Татарская улица возле Московской исторической мечети.



С полуночи субботы, 1 апреля, до 22:00 воскресенья будет затруднен проход по пешеходной зоне на углу Театрального проезда и улицы Неглинная. У здания Малого театра установят телевизионное оборудование для съемок спектакля "Гроза" в рамках театрального фестиваля "Золотая маска".



В течение двух недель, до 12 апреля, возможны неудобства для пешеходов в связи с подготовкой к фестивалю "Пасхальный дар" на площади Революции, в сквере у памятника Карлу Марксу, в Новопушкинском сквере, на Пушкинской площади, Тверском бульваре, в Столешниковом переулке, на улице Рождественка и Кузнецком мосту возле ЦУМа.



В воскресенье, 2 апреля, с 14:30 до 19:30 из-за футбольного матча ЦСКА – "Крылья Советов" ограничат движение транспорта в проезде Березовой рощи (от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда) и на 3-ей Песчаной улице (от улицы Куусинена до 2-й Песчаной улицы).



В следующую субботу, 8 апреля, по проспекту Мира и Садовому кольцу проедут участники автопробега в честь Дня космонавтики, 110-летия Сергея Королева и 60-летия запуска первого искусственного спутника Земли. Колонны будут формироваться в 1-м Поперечном проезде, который будет закрыт с 10:00 до 16:00. Сам пробег начнется в 15:00. Участники будут двигаться в общем потоке по выделенным полосам для общественного транспорта.



Временные ограничения движения вводятся в Москве на ряде улиц в пятницу, 1, 2 и 8 апреля, сообщает департамент региональной безопасности.с 10:00 до 14:00 в связи с пятничной молитвой для движения будет закрыта Большая Татарская улица возле Московской исторической мечети.будет затруднен проход по пешеходной зоне на углу Театрального проезда и улицы Неглинная. У здания Малого театра установят телевизионное оборудование для съемок спектакля "Гроза" в рамках театрального фестиваля "Золотая маска".В течение двух недель,, возможны неудобства для пешеходов в связи с подготовкой к фестивалю "Пасхальный дар" на площади Революции, в сквере у памятника Карлу Марксу, в Новопушкинском сквере, на Пушкинской площади, Тверском бульваре, в Столешниковом переулке, на улице Рождественка и Кузнецком мосту возле ЦУМа.В воскресенье,, с 14:30 до 19:30 из-за футбольного матча ЦСКА – "Крылья Советов" ограничат движение транспорта в проезде Березовой рощи (от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда) и на 3-ей Песчаной улице (от улицы Куусинена до 2-й Песчаной улицы).В следующую субботу,, по проспекту Мира и Садовому кольцу проедут участники автопробега в честь Дня космонавтики, 110-летия Сергея Королева и 60-летия запуска первого искусственного спутника Земли. Колонны будут формироваться в 1-м Поперечном проезде, который будет закрыт с 10:00 до 16:00. Сам пробег начнется в 15:00. Участники будут двигаться в общем потоке по выделенным полосам для общественного транспорта.



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