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В пятницу столицу ожидают осадки и гололедица
30 марта 2017 г. | Время публикации 20:00
Рубрики: Погода  
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Гидрометцентр России
В пятницу, 31 марта, в столице ожидается мокрый снег, сообщает Гидрометцентр России. Ночью переменная облачность, без осадков, температура в Москве минус 6 - минус 8 (в центре от одного до трех градусов мороза), по области до минус 11 градусов, ветер западной четверти 5-10 метров в секунду. Днем облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег), температура в Москве плюс один - плюс три, по области от минус двух до плюс трех градусов, ветер западный и юго-западный, 5-10 метров в секунду. Местами гололедица.
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Четверг, 30 марта 2017 г. // Последняя новость 20:00
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