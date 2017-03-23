Столичным стритрейсерам предложили "выпускать пар" на соревнованиях

Глава московского управления ГИБДД Виктор Коваленко предложил стритрейсерам принять участие в соревнованиях на трассе. "Находятся единицы, которые в знак протеста могут выложить какое-то видео, противопоставить себя обществу, доказать, что я такой неповторимый. Это можно сделать на трассе, на площадке, поэтому я могу прямо с эфира предложить поучаствовать в мероприятиях, поучаствовать в соревнованиях и доказать, кто чего стоит на трассе", — сказал Коваленко, которого цитирует РИА "Новости"
.
По его словам, сотрудники Госавтоинспекции установили контакт с ключевыми сообществами стритрейсеров, которые готовы собираться в "каком-то месте". Ранее в ГИБДД предложили предоставить стритрейсерам места для заездов в Новой Москве, а депутаты Госдумы от КПРФ обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с предложением создать в столице открытые треки
для стритрейсерских гонок. Также предлагалось предоставить площадки для гонок на условиях аренды
. Отмечалось, что такие площадки должны располагаться вдали от жилых домов, а их арендаторы обязаны обеспечивать безопасность зрителей и участников, однако сейчас об этих идеях ничего не известно.