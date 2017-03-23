Столичным стритрейсерам предложили "выпускать пар" на соревнованиях

11 июля 2016 г. В Мосгордуме предложили сдавать в аренду площадки для стритрейсеров

Площадки для гонок должны располагаться вдали от жилых домов, а их арендаторы обязаны обеспечивать безопасность зрителей и участников. При этом стритрейсерам предложено объединиться в общественное движение для улучшения диалога.