Реставрацию Шуховской башни могут начать в следующем году

Реставрация Шуховской телебашни на Шаболовке может начаться в следующем году, сообщил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов. По его словам, после прошлогодних противоаварийных работ
состоянию башни "ничего не угрожает". Внутри нее собран так называемый силовой каркас, поддерживающий ярусы.
"Сейчас, с учетом проведенных работ, ведется корректировка проекта реставрации. После этого, в следующем году, мы планируем начать саму реставрацию", – приводит слова Емельянова "Интерфакс"
. Рассматриваются разные варианты дальнейшего использования башни. Один из них – передать ее Политехническому музею для открытия дополнительного филиала.
Шуховская башня, построенная в 1920-22 годах, ни разу не подвергалась качественной реставрации. В 1949, 1950 и 1964 годах на ее элементы наносили противокоррозийную краску. В 1973 году башню попытались реставрировать и укрепить, поставив болты и забетонировав фундамент. Международные эксперты признали это варварством: в результате был нарушен принцип подвижности, заложенный инженером Шуховым.
Башня находится в ведении ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть", подчиненном Минсвязи. В 2008 году бывший мэр Москвы Юрий Лужков просил срочно начать реставрацию и обратился с этим вопросом к Владимиру Путину, который тогда занимал должность премьера. В 2011 году правительство выделило на реставрацию 135 миллионов рублей.
Конкурс на разработку проекта выиграла компания "Качество и надежность". Мосгоранследие одобрило проект, но предъявило требования, которые увеличили стоимость работ в три раза. В итоге Главгосэкспертиза не согласовала проект. В 2012 году правнук инженера Владимира Шухова призвал снести башню, чтобы "не позориться"
перед мировым сообществом в преддверии 160-летнего юбилея знаменитого прадеда.
Но если потомок инженера говорил в сердцах, то Минкомсвязи два года спустя вполне серьезно стало настаивать на скорейшем демонтаже
Шуховской башни из-за реальной угрозы обрушения. Конструкцию предлагалось собрать заново с использованием современных деталей и установить в другом месте – парке Горького, на ВДНХ или даже в другом городе.
Инициатива министерства вызвала бурю негодования. Эксперты заявили, что разобрать башню не получится – только распилить. "Архнадзор" грозил масштабными протестами. Среди чиновников единого мнения не было. В результате судьбу гиперболоида вынесли на суд москвичей
в проекте "Активный гражданин".
Пользователям предложили четыре варианта: укрепить конструкции башни и объявить открытый конкурс на проект реставрации и дальнейшего использования башни; разобрать, отреставрировать и установить башню на новом месте; разобрать, отреставрировать и вновь установить башню на историческом месте или же предложить свой вариант спасения. 91% участников опроса высказались за сохранение башни на историческом месте
.
В итоге Министерство связи решило только укрепить башню Шухова, но чиновники предупредили, что через несколько лет башню все же придется разобрать
из-за сильного износа конструкций. Мосгорнаследие со своей стороны разработало предмет охраны памятника, по которому его нельзя ни разбирать, ни переносить
. В начале 2015 года советник президента РФ по культуре Владимир Толстой заявил, что варварские идеи разобрать и перенести башню больше не рассматриваются.
В марте 2016 году внутри Шуховской башни установили конструкцию, внешне похожую на вешалку. Она удерживает стены башни и частично снимает нагрузку на каркас. Гиперболоид также избавили от тяжелого навершия, которого не было в оригинальном проекте инженера Шухова. Так как укрепление проводилось по неопубликованному проекту, защитники башни стали опасаться, что "вешалку" можно будет использовать и для демонтажа сооружения.