Реставрацию Шуховской башни могут начать в следующем году

11 января 2017 г. 32 миллиона рублей потратят на новый проект реставрации Шуховской башни взамен устаревшего

Российская телевизионная и радиовещательная сеть заказала новый проект той же компании, которая уже разрабатывала его пять лет назад. Те документы не были одобрены экспертизой и не учитывают проведенных противоаварийных работ.