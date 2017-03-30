Интернет-сервис, позволяющий забирать из библиотек списанные книги, запустят летом

Летом в Москве запустят интернет-сервис
"Списанные книги", с помощью которого горожане смогут бесплатно бронировать и забирать из библиотек невостребованную литературу. Читателям будет доступно более 40 категорий: классическая, научная, историческая, общественно-политическая литература, сообщили m24.ru
в отделе общественных связей Дирекции культурных центров.
В прошлом году московские власти в качестве эксперимента раздали 30 тысяч невостребованных книг из городских библиотек. Но тогда списки были просто опубликованы, и желающие забрать книгу должны были звонить в библиотеку. Теперь же процесс упростится. На портале можно будет выбрать не более десяти книг. Когда заказ будет готов, пользователь получит уведомление. В течение трех дней книги будут дожидаться нового хозяина в библиотеке.
По прежним нормативам, сохранившимся с советских времен, списанные книги подлежали принудительной утилизации. Но теперь столько пунктов приема вторсырья нет, пояснял РБК
руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский. К тому же, люди "крайне отрицательно" относятся к сдаче книг в утиль и тем более к их уничтожению, отметили в Минкультуры.
По просьбе городских властей министерство изменило нормативы, чтобы списанные книги можно было раздавать. По словам Кибовского, в московских библиотеках обнаружили более 3 миллионов книг, которые читатели не заказывали больше пяти лет. Это издания не старше 1970 года и книги в двойном экземпляре. Главные библиотеки, имеющие статус национальных, в акции пока не участвуют, пишут "Известия"
. Так, статус Российской государственной библиотеки "обязывает обеспечивать постоянное хранение библиотечного фонда для передачи знаний будущим поколениям", рассказала советник дирекции РГБ Нина Хахалева. Кроме того, даже списанные книги из национальных хранилищ продолжают оставаться государственной собственностью.
Напомним, в ночь на 23 апреля в столице в шестой раз пройдет "Библионочь"
. Семь библиотек будут работать до шести утра: библиотека имени Достоевского, библиотека искусств имени Боголюбова, библиотека-читальня имени Тургенева, дом Гоголя, центральная библиотека имени Некрасова, детская библиотека номер 47 на Аргуновской и библиотека номер 76 имени Лермонтова.