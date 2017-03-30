Интернет-сервис, позволяющий забирать из библиотек списанные книги, запустят летом

9 марта 2017 г. "Библионочь" пройдет в столице 22 апреля

Главной площадкой акции станет Триумфальная площадь, которую превратят в арт-пространство с поэтическими чтениями и мастер-классами. А в семи библиотеках пройдут ночные постановки и перформансы по мотивам известных произведений.