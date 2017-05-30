СК подтвердил гибель 15 человек в Москве и Подмосковье во время шквала

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

30 мая 2017 г. В столичном регионе продолжают бороться с последствиями разрушительного урагана

Аварийные службы Москвы продолжают ликвидировать последствия урагана, жителей столицы просят отказаться от личного автотранспорта. В Подмосковье обесточен ряд населенных пунктов, ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

30 мая 2017 г. Москвичи раскритиковали систему оповещения МЧС в связи с прошедшим ураганом