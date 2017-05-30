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В московском метро перестанет звучать коммерческая реклама
30 мая 2017 г. | Время публикации 19:27
Рубрики: Метрополитен  
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Moscow-Live.ru
В столичном метрополитене с 1 июня будет прекращена трансляция звуковой коммерческой рекламы: в этот день истекает соответствующий договор, который мэрия заключила еще в 2001 году с одной из частных организаций, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на руководителя городского департамента транспорта Максима Ликсутова.

"Скоро в метро не будет никакой (аудио) коммерческой рекламы. В метро по громкой связи будут звучать только объявления, касающиеся работы метрополитена, и социальная реклама", - заявил чиновник.

Отметим, что коммерческая реклама после длительного перерыва вернулась в московский метрополитен минувшей зимой. Пауза была вызвана конфликтом между властями и предыдущим подрядчиком - компанией "Авто Селл". Оператор за 4 года работы принес метрополитену прибыль в размере 11 миллиардов рублей, однако в апреле 2015 года компания перестала платить. Вскоре после этого метрополитен в одностороннем порядке расторг контракт. "Авто Селл" пытался сопротивляться и выдвинул встречные претензии, заявив, что не получил обещанного объема рекламных площадей, однако суд иск не удовлетворил.

Теперь за рекламу в подземке отвечает компания "Трейд Компани". Контракт с ней обошелся метрополитену в сумму более 22 миллиардов рублей.
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