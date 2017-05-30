"Газа больше не будет": построенные в рамках реновации квартиры оснастят электрическими плитами

16 мая 2017 г. Жителям центра Москвы пообещали выбор из нескольких вариантов нового жилья при расселении

Среди возможных вариантов – 47-этажка в Мукомольном проезде. На нее не распространяются требования к этажности по программе реновации. Всего в четырех районах, попадающих под реновацию, найдено 10 стартовых площадок.