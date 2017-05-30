]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
30
мая
pda
Поиск
Архив

"Газа больше не будет": построенные в рамках реновации квартиры оснастят электрическими плитами
30 мая 2017 г. | Время публикации 19:00
Рубрики: Недвижимость  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
В московской мэрии решили отказаться от использования газовых плит в многоэтажных домах, которые появятся в рамках программы реновации, сообщил в эфире радиостанции "Говорит Москва" глава городского департамента строительства Андрей Бочкарев. Вместо этого, как заявил чиновник, новые квартиры будут оснащаться электрическими плитами: "Я думаю, что газа больше не будет. У нас сейчас стандарт отделки немного отличается".

Бочкарев также отметил, что строительство будет вестись "под ключ", то есть по одинаковым стандартам для каждого дома. Это касается и внутренней отделки, и мест общего пользования. "Общий класс будет "комфорт". Что это такое, мы в ближайшее время техническим языком и таким, более бытовым, опишем. Уже подготовлены буклеты с образцами, как будут выглядеть квартиры", - рассказал собеседник радиостанции.

ТАСС со ссылкой на заявление департамента строительства Москвы ранее сообщал, что в ближайшее время стандарты отделки будут утверждены постановлением столичного правительства. Альбом с основными характеристиками отделки квартир в виде буклета будет опубликован в июне в интернете в открытом доступе. Кроме того, альбомы с информацией об отделке квартир будут и в печатном виде, их передадут всем москвичам, которых касается программа реновации.

По словам Бочкарева, во всех районах города также будут созданы так называемые "шоу-румы", "куда люди смогут прийти и посмотреть, что для них строится, в какое жилье они будут переезжать". "Мы будем такие демонстрационные центры ставить - по всему городу, в каждом районе, в каждом квартале, где мы ведем строительство", - добавил чиновник.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Жителям центра Москвы пообещали выбор из нескольких вариантов нового жилья при расселении
16 мая 2017 г.
Жителям центра Москвы пообещали выбор из нескольких вариантов нового жилья при расселении
Среди возможных вариантов – 47-этажка в Мукомольном проезде. На нее не распространяются требования к этажности по программе реновации. Всего в четырех районах, попадающих под реновацию, найдено 10 стартовых площадок.
2 мая 2017 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
30.05.2017   22:07
3
18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 30 мая 2017 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>