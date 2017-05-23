Депутат Госдумы назвала законопроект о реновации самым сырым и непродуманным документом в своей практике

29 мая 2017 г. Москвичи не смогут увидеть в "Активном гражданине", как голосовали по реновации соседи по дому

В государственных СМИ ранее тиражировалась информация о том, что участники голосования на платформе "Активного гражданина" смогут посмотреть в интернете, как голосовали другие собственники квартир.