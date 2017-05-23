Сотовые операторы объяснили отсутствие SMS-сообщений об урагане плохой работой МЧС Рубрики: Общество

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Вопросом несвоевременного оповещения заинтересовались и в Мосгордуме. "Разберемся, почему SMS-оповещения пришли не каждому пользователю сети на территории города. Хотя это должно было произойти. Как работали табло, потому что "оранжевый" уровень МЧС заявило, но система оповещения действительно сработала не на 100%". <...> Эту ситуацию будем рассматривать и возьмем на контроль", - заявила



Об отсутствии



"По радио и телевидению сообщалось, что оранжевый уровень опасности", - подчеркнул начальник управления информации МЧС России Алексей Вагутович, заявив, что в МЧС не обязаны оповещать решительно всех и по всем каналам связи: "Информация дается - кто хочет, тот ее получает. А если вы читать не умеете, мне что с вами делать тогда?"



Операторы связи объяснили несвоевременную рассылку информации о разрушительном шторме нерасторопностью МЧС. По словам сотрудников двух операторов, сообщение от МЧС пришло лишь в 16.30, когда уже появились первые новости о жертвах шторма. Как пишут "Ведомости" , о том, сколько именно сообщений было отправлено и в какое время, не уточняется. Один из представителей операторов пояснил, что МЧС направляет сообщение в федеральный центр мониторинга оператора напрямую, и оповестить абонентов всех операторов одновременно технически сложно из-за нагрузки на серверы. В МТС заявили, что cлужба сама занимается рассылкой сообщений по базе МЧС, используя для этого собственную контент-платформу. Первые SMS об усилении ветра абоненты оператора стали получать в 11.30 утра, затем были дополнительные рассылки. Сотрудники издания- абоненты МТС - таких сообщений не получали. Представители "Вымпелкома" и Tele2, МЧС и "Мегафона" не стали комментировать ситуацию.Вопросом несвоевременного оповещения заинтересовались и в Мосгордуме. "Разберемся, почему SMS-оповещения пришли не каждому пользователю сети на территории города. Хотя это должно было произойти. Как работали табло, потому что "оранжевый" уровень МЧС заявило, но система оповещения действительно сработала не на 100%". <...> Эту ситуацию будем рассматривать и возьмем на контроль", - заявила агентству "Москва" председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко. Этот вопрос рассмотрят в рамках одного из ближайших заседаний комиссии. К разговору будут приглашены представители МЧС.Об отсутствии SMS-рассылки о резком ухудшении погоды ранее сообщила пресс-служба BBС. В ответ на претензии москвичей в министерстве заявили, что попросили о рассылке операторов мобильной связи, которые, в свою очередь, "официально ответили, что рассылка произведена". "К нам поступила информация около 13:00 об урагане, мы к операторам обратились. А по каким округам и абонентам - у нас от них информации нет", - пояснил представитель МЧС. "Большая тройка" операторов мобильной связи, в свою очередь, утверждает, что отправляла москвичам SMS, однако, как выяснилось, это коснулось далеко не всех районов Москвы."По радио и телевидению сообщалось, что оранжевый уровень опасности", - подчеркнул начальник управления информации МЧС России Алексей Вагутович, заявив, что в МЧС не обязаны оповещать решительно всех и по всем каналам связи: "Информация дается - кто хочет, тот ее получает. А если вы читать не умеете, мне что с вами делать тогда?"



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 30 мая 2017 г. Москвичи раскритиковали систему оповещения МЧС в связи с прошедшим ураганом

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