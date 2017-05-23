В столичном регионе продолжают бороться с последствиями разрушительного урагана

Аварийные службы Москвы продолжают ликвидировать последствия урагана, прошедшего в столице накануне вечером. "Масштаб очень большой. Надеюсь, тем не менее, что в течение двух дней все последствия будут ликвидированы. В настоящее время на
ликвидации последствий работает около 30 тысяч человек и 5 тысяч единиц
техники. Так что силы и средства есть", - сказал столичный мэр Сергей Собянин на заседании президиума президентского совета по стратегическому развитию и
приоритетным проектам. Его слова приводит "Интерфакс"
.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков похвалил московские власти, которые "очень энергично предпринимают необходимые действия для ликвидации последствий урагана", и выразил соболезнования родным и близким погибших во время ЧП. "Безусловно, в Кремле соболезнуют родным и близким погибших в результате природного катаклизма, желают скорейшего выздоровления тем, кто находится в больницах, кто пострадал, и сочувствуют тем, чья
собственность была повреждена", - сказал Песков.
Мосгортранс просит жителей столицы по возможности отказаться от личного автотранспорта и пользоваться общественным транспортом, не создавать помех движению автобусов, трамваев и троллейбусов, не оставлять автомобили в зоне трамвайных путей, а также под контактной сетью электротранспорта. Об этом агентству "Москва"
заявили в пресс-службе предприятия.
Для устранения последствий ураганного ветра задействовано свыше 200 человек и более 50 единиц техники. Технические и аварийные службы предприятия переведены на круглосуточный режим, на 119 участках, где из-за поваленных ветром деревьев была повреждена контактная сеть электротранспорта и другие инфраструктурные объекты, всю ночь велись восстановительные работы. По состоянию на 7:00 30 мая наземный городской транспорт работает штатно, в то же время коммунальные службы столицы работают в усиленном режиме, который сохранится до полного устранения
всех последствий стихии.
"Первоочередная задача - это поваленные деревья, которые необходимо
распилить и вывезти с улиц и из дворов", - сказали "Интерфаксу"
в пресс-службе комплекса городского хозяйства, уточнив, что всего было повалено около 27 тысяч деревьев. Cообщать о поваленных деревьях можно по
телефону Единого диспетчерского центра Москвы: +7 (495) 539-53-53. К утру вторника в столичных больницах остаются 108 пострадавших, 22 из которых дети. Из остающихся в больницах восемь человек находятся в тяжелом состоянии. Всего за медицинской помощью обратилось 168 человек, из больниц к утру было выписано 38 человек.
Как сообщается на сайте
биофака МГУ, буря нанесла значительный урон древесным коллекциям Ботанического сада на Воробьевых горах. Порывами ветра были сломаны или вывернуты с корнем около 50 деревьев, среди которых огромные тополя диаметром до 80 сантиметров, груши, клены, тополя, ели и сосны. Благодаря оперативным действиям сотрудников сада основные дороги уже к вечеру были освобождены от упавших деревьев. Тем не менее проход в дендрарий будет ограничен на ближайшие недели, пока не удалят опасные деревья.
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Кроме того, ураган повредил ряд исторических надгробий в Донском монастыре.
"Специалисты Мосгорнаследия оперативно выехали на место, чтобы оценить последствия стихии. Сотрудники монастыря сейчас разбирают завалы, только после этого можно будет точно оценить весь масштаб повреждений. Уже сейчас можно сказать, что повреждено порядка семи надгробий, два из которых - достаточно сильно",- прокомментировал "Интерфаксу"
руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
А в аэропорту "Шереметьево" получили повреждения несколько самолетов. Как сообщили в авиадиспетчерских службах московского авиаузла, три самолета получили повреждения внешним аэродромным оборудованием, еще один был поражен разрядом молнии при посадке.
В свою очередь в подмосковном главке МЧС
сообщают об обесточивании 83 населенных пунктов в 16 муниципальных образованиях региона, в которых, в общей сложности, проживает 24 тысячи человек. Речь, в частности, идет о Дмитровском, Солнечногорском, Пушкинском, Одинцовском, Волоколамском, Можайском, Рузском, Истринском, Раменском, Наро-Фоминском районах, городском округе Дзержинский, Краснознаменск и Красноармейск. По состоянию на 9 утра вторника без энергоснабжения остаются 32 населенных пункта в девяти муниципальных образованиях. К аварийно-восстановительными работам в Подмосковье привлечено 325 бригад энергетиков, от стихии пострадало 34 и погибло пять человек. Глава Московской области Алексей Воробьев распорядился выплатить семьям погибших по миллиону рублей, семьям пострадавших - по 500 тысяч рублей.
В понедельник, 29 мая, на Москву обрушился сильный ураган
, который сопровождался дождем и грозами. Из-за шквалистого ветра были повалены деревья, оборваны линии электропередач, разрушены постройки, в частности, была сорвана крыша Сенатского дворца в Кремле. Жертвами резкого ухудшения погоды стали 16 человек, в том числе один несовершеннолетний, еще 170 пострадали. МЧС открыло горячую линию для оказания психологической и информационной поддержки населения по номеру 8 (800) 775-17-17. Многие москвичи отметили, что в МЧС не сочли нужным
оповестить горожан об урагане, а представитель пресс-службы заявил, будто информация "дается, и кто хочет, тот ее получает".