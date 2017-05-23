В столичном регионе продолжают бороться с последствиями разрушительного урагана

30 мая 2017 г. Москвичи раскритиковали систему оповещения МЧС в связи с прошедшим ураганом

Большинство жителей Москвы не получали SMS-оповещений о надвигающемся урагане. В МЧС говорят, что просили мобильных операторов произвести рассылку, однако СМИ сообщили, что рассылка касалась лишь определенных районов города.