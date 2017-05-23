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Суд отказался возвращать москвичу автомобильный штраф за отмененное нарушение: такая процедура "не предусмотрена"
30 мая 2017 г. | Время публикации 14:50 | Последние изменения 15:54
Рубрики: Автотранспорт  
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Global Look Press
Столичные водители сталкиваются с невозможностью вернуть оплаченные штрафы даже после отмены нарушения, пишет "Газета.Ru". В суде заявили, что "процедура возврата денег из бюджета не предусмотрена". Эксперты предупреждают, что в такой ситуации может оказаться любой автомобилист, а вот вернуть деньги будет непросто.

Как рассказал адвокат Александр Липатников, 18 августа 2015 года около трех часов ночи его подзащитного остановили для проверки, после чего в отсутствие водителя и без понятных был составлен протокол о вождении в нетрезвом виде. Суд лишил автовладельца прав на полтора года и обязал выплатить штраф в 30 тысяч рублей. Мужчина решил оспорить решение, но штраф оплатил сразу, чтобы не подвергнуться новому судебному разбирательству и не получить штраф в двойном размере.

Спустя год суд прекратил преследование водителя за истечением срока давности и учел жалобу адвоката по поводу составления протокола. Еще один год ушел на возвращение штрафа. В Замоскворецком суде заявили, что "КоАП не предусматривает процедуру возврата уплаченных штрафов", и отправили водителя в управление федерального казначейства по Москве, не разъяснив порядка процедуры.

Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин советует не торопиться с оплатой штрафа, если постановление не вступило в силу. Автомобилистам, которые хотя вернуть деньги, нужно, по его словам, обращаться с решением суда в финансовый отдел регионального ГИБДД, получить документальное подтверждение об ошибочной уплате штрафа, а уже затем обращаться в казначейство.

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