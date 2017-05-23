Москвичи раскритиковали систему оповещения МЧС в связи с прошедшим ураганом Рубрики: Общество

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Об отсутствии SMS-рассылки о резком ухудшении погоды и связанных с этим рисках сотни пользователей сообщили в соцсетях, когда на Москву обрушился самый сильный за последние 100 лет ураган. Не получили SMS с предупреждением об урагане подписчики страницы Русской службы BBC в Facebook, а также пользователи соцсети, отвечавшие на вопрос корреспондента BBC. Не приходили уведомления МЧС и участникам опроса издания Meduza в Twitter. Из нескольких сотен пользователей предупреждение на свои телефоны получили лишь единицы.



В министерстве заявили, что попросили о рассылке операторов мобильной связи, которые, в свою очередь, "официально ответили, что рассылка произведена". "К нам поступила информация около 13:00 об урагане, мы к операторам обратились. А по каким округам и абонентам - у нас от них информации нет", - пояснил представитель МЧС. "Большая тройка" операторов мобильной связи, в свою очередь, утверждает, что отправляла москвичам SMS.



В связи с ураганом портал



Впоследствии стало известно, что экстренные службы Москвы направили запрос операторам связи на рассылку оповещений о приближающемся урагане только пользователям, находящимся в определенных районах столицы в определенное время. Об этом



В понедельник, 29 мая, на Москву обрушился сильный ураган, который сопровождался дождем и грозами. Из-за шквалистого ветра были повалены деревья, оборваны линии электропередач, разрушены постройки, в частности, была сорвана крыша Сенатского дворца в Кремле. Жертвами резкого ухудшения погоды стали 11 человек. Официально еще 79 пострадавших находятся в больницах, однако источник ТАСС в экстренных службах Москвы указывает на увеличение их числа до 137.



Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться по всем фактам гибели людей, а центральному аппарату ведомства взять ход всех проверок на свой контроль. Также МЧС открыло горячую линию для оказания психологической и информационной поддержки населения. Обратиться за помощью можно по номеру 8 (800) 775-17-17. Мэр Москвы Сергей Собянин, навестивший пострадавших в институте имени Склифосовского, назвал произошедшее трагедией и пообещал выплатить семьям погибших по миллиону рублей.



указывает, что ураган 29 мая унес наибольшее количество человеческих жизней за всю историю метеорологических наблюдений в Москве. До этого момента самым разрушительным был ураган, который произошел в ночь на 21 июня 1998 года: тогда погибли восемь и пострадали 157 человек.



Москвичи раскритиковали работу МЧС за нераспространение оповещений о надвигающемся урагане. Как сообщила Русская служба BBC , большинство жителей Москвы не получили SMS-оповещений о надвигающемся урагане, в результате которого погибли 11 человек . В МЧС говорят, что просили мобильных операторов произвести рассылку, а сами операторы уверяют, что отправляли SMS.Об отсутствии SMS-рассылки о резком ухудшении погоды и связанных с этим рисках сотни пользователей сообщили в соцсетях, когда на Москву обрушился самый сильный за последние 100 лет ураган. Не получили SMS с предупреждением об урагане подписчики страницы Русской службы BBC в Facebook, а также пользователи соцсети, отвечавшие на вопрос корреспондента BBC. Не приходили уведомления МЧС и участникам опроса издания Meduza в Twitter. Из нескольких сотен пользователей предупреждение на свои телефоны получили лишь единицы.В министерстве заявили, что попросили о рассылке операторов мобильной связи, которые, в свою очередь, "официально ответили, что рассылка произведена". "К нам поступила информация около 13:00 об урагане, мы к операторам обратились. А по каким округам и абонентам - у нас от них информации нет", - пояснил представитель МЧС. "Большая тройка" операторов мобильной связи, в свою очередь, утверждает, что отправляла москвичам SMS.В связи с ураганом портал Meduza приводит слова начальника управления информации МЧС России Алексея Вагутовича. "По радио и телевидению сообщалось, что оранжевый уровень опасности", — подчеркнул представитель МЧС. На вопрос, как предупреждать тех, у кого нет телевидения и радио, Вагутович сказал: "А почему мы должны? Информация дается — кто хочет, тот ее получает. А если вы читать не умеете, мне что с вами делать тогда?"Впоследствии стало известно, что экстренные службы Москвы направили запрос операторам связи на рассылку оповещений о приближающемся урагане только пользователям, находящимся в определенных районах столицы в определенное время. Об этом РБК рассказал источник, близкий к одному из сотовых операторов. При этом неизвестно, о каких округах города идет речь.В понедельник, 29 мая, на Москву обрушился сильный ураган, который сопровождался дождем и грозами. Из-за шквалистого ветра были повалены деревья, оборваны линии электропередач, разрушены постройки, в частности, была сорвана крыша Сенатского дворца в Кремле. Жертвами резкого ухудшения погоды стали 11 человек. Официально еще 79 пострадавших находятся в больницах, однако источник ТАСС в экстренных службах Москвы указывает на увеличение их числа до 137.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться по всем фактам гибели людей, а центральному аппарату ведомства взять ход всех проверок на свой контроль. Также МЧС открыло горячую линию для оказания психологической и информационной поддержки населения. Обратиться за помощью можно по номеру 8 (800) 775-17-17. Мэр Москвы Сергей Собянин, навестивший пострадавших в институте имени Склифосовского, назвал произошедшее трагедией и пообещал выплатить семьям погибших по миллиону рублей. "Интерфакс" указывает, что ураган 29 мая унес наибольшее количество человеческих жизней за всю историю метеорологических наблюдений в Москве. До этого момента самым разрушительным был ураган, который произошел в ночь на 21 июня 1998 года: тогда погибли восемь и пострадали 157 человек.



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