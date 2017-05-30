Студент подмосковного колледжа сообщил об угрозе отчисления из-за заявки на антикоррупционный митинг 12 июня

29 мая 2017 г. Алексей Навальный подал заявку на проведение шествия и митинга против коррупции 12 июня

Шествие должно пройти от площади Тверская застава, улицам 1-я Тверская-Ямская, Тверская и Охотный ряд и закончиться митингом напротив дома 2 на улице Охотный Ряд. Количество участников - до 15 тысяч человек.