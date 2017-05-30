Студент подмосковного колледжа сообщил об угрозе отчисления из-за заявки на антикоррупционный митинг 12 июня

Студент Ликино-Дулевского политехнического колледжа в Орехово-Зуевском районе Подмосковья Артем Арефьев рассказал, что ему пригрозили отчислением после того, как он подал в местную администрацию заявку на антикоррупционный митинг 12 июня
. Об этом пишет портал движения "Открытая Россия"
, членом которого состоит молодой человек.
Арефьев с двумя товарищами подал заявку 29 мая. В администрации, по данным портала, заявление принимать отказывались, но затем все же приняли. На следующее утро студента вызвали к директору по вопросу о производственной практике. По словам Арефьева, в кабинете помимо директора были еще четыре человека из руководства, а речь "два часа" шла о том, что молодой человек "идет против власти, подрывает устои и нарушает устав колледжа".
В то же время он признался, что является второгодником и пропускает много занятий. "За расходование бюджетных средств на меня могут уголовное дело завести. У них есть право отчислить меня из-за плохого посещения. Сказали: или отказывайся от митинга, или мы тебя отчислим", - рассказал студент. Директор колледжа Наталья Кузина категорически опровергла, что беседа была связана с заявкой на митинг. По ее словам, Арефьев "еще тот придумщик", а вызвали его только чтобы сообщить о новом руководителе практики.
Напомним, ранее оппозиционер Алексей Навальный объявил о проведении 12 июня антикоррупционных митингов по всей стране. Цель акции - "выступление в поддержку требования расследовать факты коррупции высших должностных лиц России". Сам политик подал уведомление в московскую мэрию о шествии и митинге с участием до 15 тысяч человек. Сторонники Навального в регионах следуют его примеру. В столице шествие планируется провести от Тверской площади через 1-ю Тверскую-Ямскую и Тверскую улицы до Охотного Ряда, а митинг - на улице Охотный Ряд напротив дома 2.
Массовые протесты против коррупции состоялись в десятках городов России 26 марта
. Поводом для их проведения стал фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией "Он вам не Димон" о тайных активах премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Наблюдатели отметили, что в акциях, которые обернулись массовыми задержаниями, участвовало много школьников и студентов. После этого в учебных заведениях стали проходить патриотические и антипротестные лекции, а власти озаботились усилением молодежной политики.
Министр образования Ольга Васильева на прошлой неделе заявила, что подростки, по ее мнению, участвуют в массовых акциях протеста не по собственным убеждениям
, а идут на поводу у тех, кто их "настраивает" на это. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко со своей стороны предложила законодательно запретить
несовершеннолетним участвовать в протестных акциях.