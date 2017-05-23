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20 школьных столовых превратят в оригинальные рестораны
30 мая 2017 г. | Время публикации 09:46 | Последние изменения 10:26
Рубрики: Дети  
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Школа 1259 в Замоскворечье | Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Школа 1468 в ЦАО | Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
В новом учебном году в столице продолжится реализация проекта "Мой школьный ресторан". Как сообщается на сайте столичной мэрии, столовые в 20 учебных заведениях превратят в тематические рестораны с оригинальными интерьерами и интересным оформлением блюд. Сейчас в школах уже действуют 23 таких ресторана, в том числе латиноамериканский с мохито и буррито, немецкий с баварскими сосисками, азиатский с wok-станцией и русский с блинами. Эти блюда можно приобрести в буфете, при этом обычное меню столовой также сохраняется.

Стиль обеденного зала предлагают и выбирают сами ученики совместно с педагогами. Школьники смогут проголосовать за один из интерьеров, которые уже реализованы в других учебных заведениях, или придумать собственный. Сейчас разрабатывается список образовательных организаций, где рестораны появятся в следующем учебном году. Обеденные залы по-новому оформят в том числе в школе 2104 на Таганке и школе 627 в Замоскворечье.

Так, в школе 1259 в Замоскворечье работает ресторан в бразильском стиле. Он оформлен в ярких цветах карнавала, в буфете подаются блюда с латиноамериканскими названиями, включая буррито и мохито. "По сути мохито - это просто компот из цитрусовых, но он подается с трубочкой и веточкой мяты. И у детей, которые раньше не пили компот, он идет на ура, - отметили в пресс-службе Департамента образования Москвы. - То есть школьники получают те же самые продукты в буфете и столовой, просто подача более интересная".

В школе номер 1468 с медицинскими классами появился ресторан "Аптекарский огород", на стенах которого нарисованы мензурки, колбочки, книги и растения, в меню значатся фруктовые пюре, ягодные морсы и так далее. В математической школе номер 179 открыли "ресторан", оформленный по мотивам работ нидерландского художника-графика Маурица Корнелиса Эшера - с эффектом бесконечности и оптической иллюзией. В меню буфета, как и в других ресторанах, значатся смузи, молочные коктейли, запеченные яблоки, фруктовое желе, корн-доги, пицца и венские вафли. В школе 1234 столовая превратилась в ресторан "Волшебная библиотека" со стенами в виде книжных полок, а в школе 1399 открылся индийский ресторан с восточным дизайном, тиграми и бамбуковыми веточками на стенах.

Проект "Мой школьный ресторан" был запущен в 2013 году. "Цели проекта - повышение культуры питания детей, превращение школьной столовой в место общения и отдыха учеников. Чем интереснее и современнее зал, чем более оригинально оформлены блюда, тем больше у детей желания прийти и провести время в столовой на перемене между уроками", - пояснили в департаменте.

Напомним, посмотреть историю посещения школы и историю покупок в буфете родители могут в личном кабинете портала mos.ru или в приложении "Госуслуги Москвы", установив электронный запрет на покупку отдельных видов продуктов - например, шоколадных батончиков, выпечки или бутербродов, а также установить лимит денежных трат ребенка в буфете. Система "Проход и питание" работает в более чем 1700 зданиях школ, ею пользуются свыше 860 тысяч учеников.

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