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Синоптики назвали день урагана 29 мая самым теплым с начала месяца
30 мая 2017 г. | Время публикации 13:48 | Последние изменения 15:03
Рубрики: Погода  
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Global Look Press
29 мая, когда в Москве разразился мощнейший ураган, стало самым теплым днем с начала месяца, сообщает портал "Метеоновости". До разугла стихии максимальная температура воздуха на метеостанции ВДНХ достигла отметки в плюс 25,9 градуса. В понедельник столица и ее окрестности оказались в теплом секторе атлантического циклона, чем и объясняются высокие показатели температуры.

По данным Гидрометцентра России, к Московской области подходит еще один холодный атмосферный фронт с дождями. "Местами они могут быть сильными, в отдельных районах с грозами, градом и порывистым ветром - до 22 метров в секунду", - говорится в сообщении. Днем 29 мая, когда ветер ломал деревья, его скорость доходила до 30 метров в секунду. "Так что впору укреплять все, что может улететь, и машины лучше не ставить рядом с ненадежными конструкциями", - советуют синоптики.

По прогнозам ведомства, опасный период будет продолжаться "буквально пару дней". 31 мая и 1 июня через север Центрального федерального округа пройдет следующий циклон и опять с дождями, грозами, градом и ветром 15-20 метров в секунду. В Москве и Московской области в последний день мая днем ожидается 20-22 градуса, с приближением скандинавского циклона - местами дождь, гроза и ветер до 15 метров в секунду. 1 июня ожидается дождь, гроза, порывистый ветер до 20 метров в секунду. В разгар дня похолодает до 16-18 градусов. 2 июня днем ожидается 12-17 градусов, 3 июня ночью 2-7, днем всего 10-15 градусов тепла.

Ураган 29 мая унес наибольшее количество человеческих жизней за всю историю метеорологических наблюдений в Москве: жертвами резкого ухудшения погоды стали 14 человек, еще 170 пострадали. Из-за шквалистого ветра были повалены около 300 деревьев, оборваны линии электропередач, разрушены постройки, в частности, была сорвана крыша Сенатского дворца в Кремле. До этого момента самым разрушительным был ураган, который произошел в ночь на 21 июня 1998 года: тогда погибли восемь и пострадали 157 человек.

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