Собянин уволил главу управы, где на муниципальных выборах победили "яблочники"

Мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу управы Гагаринского района Ольгу Белягину, соответствующее распоряжение опубликовано на портале
правительства и мэра Москвы. Белягина занимала соответствующую должность с 24 декабря 2015 года. В документе отмечается, что увольнение произошло "по собственной инициативе" Белягиной.
"Освободить Белягину Ольгу Сергеевну от замещаемой должности главы управы Гагаринского района города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе", – говорится в распоряжении.
Белягина уволилась спустя три недели после прошедших выборов депутатов районных советов в Москве, которые состоялись в единый день голосования 10 сентября. Как напоминает РИА "Новости"
, на муниципальных выборах в Москве партия "Яблоко" получила
176 мандатов, лишив "Единую Россию" большинства в советах депутатов сразу нескольких районов города. В Гагаринском районе, где, кстати, голосовал Владимир Путин
, победу во всех четырех округах одержали кандидаты, выдвинутые от партии "Яблоко".
Уже через два дня после выборов команда избранных муниципальных депутатов Гагаринского района Москвы добилась
отмены обустройства незаконной сотовой вышки на придомовой территории на Молодежной улице, 4. Депутаты добивались прекращения работ с самого утра, но только вечером, после стычек горожан и народных избранников с охранниками, рабочие начали демонтировать забор и другие конструкции.