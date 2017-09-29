Телеведущую Ольгу Бузову могут наказать за езду на кровати по Москве Общество Рубрики: Происшествия

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Ольга Бузова | Ольга Бузова | © РИА Новости / Екатерина Чеснокова



Об инциденте стало известно еще 22 сентября, когда очевидцы записали на видео, как певица ехала на кровати, прицепленной к автомобилю. Представители артистки тогда пояснили, что она принимала участие в съемках рекламы, однако в московском ГИБДД не согласились с тем, что это оправдывает нарушение статьи 12.23 КоАП о перевозке людей вне кабины автомобиля.



Видео с места съемок уже появились в социальных сетях. На кадрах видно, как Бузова в розовом халате лежит на кровати, привязанной к элитному автомобилю – белому Mercedes Gelandewagen.









О проверке ГИБДД сообщил Telegram‐канал Mash. При этом Mash не уточняет, был ли заведен административный протокол по факту нарушения. По его данным, в ходе разбирательств в полиции также выяснилось, что на съемках присутствовали сотрудники патрульно-постовой службы, у которых не было на это разрешения. Телеведущая и певица Ольга Бузова нарушила административный кодекс, прокатившись на кровати по дорогам Москвы, за что может быть привлечена к ответственности. Постельные сцены отсняли для новой рекламы с участием исполнительницы, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Telegram-канал Mash.Об инциденте стало известно еще 22 сентября, когда очевидцы записали на видео, как певица ехала на кровати, прицепленной к автомобилю. Представители артистки тогда пояснили, что она принимала участие в съемках рекламы, однако в московском ГИБДД не согласились с тем, что это оправдывает нарушение статьи 12.23 КоАП о перевозке людей вне кабины автомобиля.Видео с места съемок уже появились в социальных сетях. На кадрах видно, как Бузова в розовом халате лежит на кровати, привязанной к элитному автомобилю – белому Mercedes Gelandewagen.О проверке ГИБДД сообщил Telegram‐канал Mash. При этом Mash не уточняет, был ли заведен административный протокол по факту нарушения. По его данным, в ходе разбирательств в полиции также выяснилось, что на съемках присутствовали сотрудники патрульно-постовой службы, у которых не было на это разрешения.



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