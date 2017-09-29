Из-за столкновения автобуса с грузовиком на юге Москвы пострадали два человека Рубрики: Происшествия

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Авария произошла около дома 50 по Кавказскому бульвару. В момент ДТП в автобусе находились 10 пассажиров, двое из них получили травмы и были госпитализированы. На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются причины аварии и степень виновности водителей. Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком "КамАЗ" на юге Москвы, в результате два человека получили травмы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. "На юге столицы автобус ЛИАЗ, следовавший маршрутом N217, столкнулся с грузовиком "КамАЗ", – сказал собеседник агентства.Авария произошла около дома 50 по Кавказскому бульвару. В момент ДТП в автобусе находились 10 пассажиров, двое из них получили травмы и были госпитализированы. На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются причины аварии и степень виновности водителей.



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