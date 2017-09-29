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Из-за столкновения автобуса с грузовиком на юге Москвы пострадали два человека
30 сентября 2017 г. | Время публикации 17:39 | Последние изменения 18:13
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком "КамАЗ" на юге Москвы, в результате два человека получили травмы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. "На юге столицы автобус ЛИАЗ, следовавший маршрутом N217, столкнулся с грузовиком "КамАЗ", – сказал собеседник агентства.

Авария произошла около дома 50 по Кавказскому бульвару. В момент ДТП в автобусе находились 10 пассажиров, двое из них получили травмы и были госпитализированы. На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются причины аварии и степень виновности водителей.
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Суббота, 30 сентября 2017 г. // Последняя новость 19:00
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