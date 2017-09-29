Москвичи оценили работу мэра Собянина и указали на самые острые проблемы города Рубрики: Общество

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



В ходе исследования социологи также предложили респондентам назвать перечень проблем Москвы, которые беспокоят их больше всего. В "пятерке" самых актуальных проблем: уличные "пробки" (24%), плохие дороги (22%), высокие цены/рост цен (17%), нехватка парковок для автомобилей и проблемы ЖКХ (по 15%). По 12% назвали проблемы здравоохранения и транспортные проблемы, 10% беспокоятся из-за мусора/грязи на улицах, 9% сказали, что много мигрантов. Доля москвичей, положительно оценивающих работу мэра столицы Сергея Собянина, выросла за последние годы: сейчас его деятельность одобряют 44% против 33% в 2013 году, сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре". "Среднюю" оценку работе Собянина ставят 32% (41% был в 2013 году), "плохую" – 18% респондентов (21% был в 2013 году), показывают результаты опроса, проведенного 23-31 августа среди 506 жителей Москвы старше 18 лет. Затруднились ответить 5% участников.В ходе исследования социологи также предложили респондентам назвать перечень проблем Москвы, которые беспокоят их больше всего. В "пятерке" самых актуальных проблем: уличные "пробки" (24%), плохие дороги (22%), высокие цены/рост цен (17%), нехватка парковок для автомобилей и проблемы ЖКХ (по 15%). По 12% назвали проблемы здравоохранения и транспортные проблемы, 10% беспокоятся из-за мусора/грязи на улицах, 9% сказали, что много мигрантов.



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