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Москвичи оценили работу мэра Собянина и указали на самые острые проблемы города
30 сентября 2017 г. | Время публикации 10:00 | Последние изменения 10:10
Рубрики: Общество  
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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Доля москвичей, положительно оценивающих работу мэра столицы Сергея Собянина, выросла за последние годы: сейчас его деятельность одобряют 44% против 33% в 2013 году, сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре". "Среднюю" оценку работе Собянина ставят 32% (41% был в 2013 году), "плохую" – 18% респондентов (21% был в 2013 году), показывают результаты опроса, проведенного 23-31 августа среди 506 жителей Москвы старше 18 лет. Затруднились ответить 5% участников.

В ходе исследования социологи также предложили респондентам назвать перечень проблем Москвы, которые беспокоят их больше всего. В "пятерке" самых актуальных проблем: уличные "пробки" (24%), плохие дороги (22%), высокие цены/рост цен (17%), нехватка парковок для автомобилей и проблемы ЖКХ (по 15%). По 12% назвали проблемы здравоохранения и транспортные проблемы, 10% беспокоятся из-за мусора/грязи на улицах, 9% сказали, что много мигрантов.
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Суббота, 30 сентября 2017 г. // Последняя новость 11:55
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