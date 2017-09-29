1 октября завершится весенне-летняя прогулочная навигация на Москве-реке Рубрики: Общество

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Обычно на сроки завершения пассажирской навигации влияет погода – желающих прокатиться по реке в холод немного. В прошлом году сезон экскурсий завершился 10 октября.



После завершения навигации теплоходы и речные трамвайчики начнут готовить к зимнему ремонту. Вместе с тем банкетные теплоходы продолжат курсировать до наступления зимы. Навигация грузовых судов и плавучей спецтехники в черте города завершится в ноябре.



В последние годы в конце октября начинается сезон зимней навигации на Москве-реке. Возят пассажиров теплоходы ледового класса с укрепленными носами, которые способны ходить по реке и колоть лед самостоятельно, если его толщина не превышает 20 сантиметров. Если река промерзает глубже, теплоходы сопровождают ледоколы. Когда стартует зимняя навигация в 2017 году, пока не сообщается. Пассажирская навигация на Москве-реке в черте города завершится 1 октября. Об этом ТАСС сообщили в "Столичной судоходной компании". "Прогулочные теплоходы завершат весенне-летний сезон навигации 1 октября", – отметил представитель компании.Обычно на сроки завершения пассажирской навигации влияет погода – желающих прокатиться по реке в холод немного. В прошлом году сезон экскурсий завершился 10 октября.После завершения навигации теплоходы и речные трамвайчики начнут готовить к зимнему ремонту. Вместе с тем банкетные теплоходы продолжат курсировать до наступления зимы. Навигация грузовых судов и плавучей спецтехники в черте города завершится в ноябре.В последние годы в конце октября начинается сезон зимней навигации на Москве-реке. Возят пассажиров теплоходы ледового класса с укрепленными носами, которые способны ходить по реке и колоть лед самостоятельно, если его толщина не превышает 20 сантиметров. Если река промерзает глубже, теплоходы сопровождают ледоколы. Когда стартует зимняя навигация в 2017 году, пока не сообщается.



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