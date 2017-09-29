Отопление во всех жилых домах власти Москвы пообещали включить к вечеру 2 октября Рубрики: Коммунальное хозяйство

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По его данным, сейчас к теплоснабжению подключено порядка 65% жилого фонда и 76% больниц, поликлиник, школ, детских садов и других социальных объектов. "Каждый адрес на контроле, пока все идет планово. Надеюсь, что в правильные сроки, то есть до пяти суток, на все объекты жизнедеятельности города теплоноситель будет подан", – сказал Гасангаджиев, добавив, что "к вечеру понедельника уже все будет подключено".



В свою очередь заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заверил, что городские службы уложатся в установленные графики пуска тепла. "Мы оперативно реагируем на все обращения и жалобы граждан. Бывает, где-то отдельный непрогрев стояков и так далее. Но это всегда в начале запуска тепла такие моменты бывают", – отметил он.



Бирюков также заявил, что власти столицы и предприятия комплекса городского хозяйства готовы пройти зиму 2017-2018 годов без аварий и отключений, как это было и предыдущие семь лет.



Отопительный сезон в столице стартовал 28 сентября. По нормативу, отопление в Москве включают, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха не превышает 8 градусов тепла. В 2016 году подача тепла на городские объекты началась 20 сентября, в 2015 году – 4 октября. Работы по подаче тепла в квартиры москвичей и на социальные объекты столицы идут в плановом режиме, полностью завершить их планируется к вечеру понедельника, 2 октября. Об этом сообщил в субботу ТАСС глава столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Гасан Гасангаджиев.По его данным, сейчас к теплоснабжению подключено порядка 65% жилого фонда и 76% больниц, поликлиник, школ, детских садов и других социальных объектов. "Каждый адрес на контроле, пока все идет планово. Надеюсь, что в правильные сроки, то есть до пяти суток, на все объекты жизнедеятельности города теплоноситель будет подан", – сказал Гасангаджиев, добавив, что "к вечеру понедельника уже все будет подключено".В свою очередь заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заверил, что городские службы уложатся в установленные графики пуска тепла. "Мы оперативно реагируем на все обращения и жалобы граждан. Бывает, где-то отдельный непрогрев стояков и так далее. Но это всегда в начале запуска тепла такие моменты бывают", – отметил он.Бирюков также заявил, что власти столицы и предприятия комплекса городского хозяйства готовы пройти зиму 2017-2018 годов без аварий и отключений, как это было и предыдущие семь лет.Отопительный сезон в столице стартовал 28 сентября. По нормативу, отопление в Москве включают, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха не превышает 8 градусов тепла. В 2016 году подача тепла на городские объекты началась 20 сентября, в 2015 году – 4 октября.



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